Estudiantes y Racing registraron el primer empate sin goles de la Copa de la Liga

En el estadio Tierra de Campeones quedaron a mano Estudiantes y Racing, en un duelo válido por la tercera jornada de la Zona A en la Copa de la Liga Profesional. Fue un 0 a 0 aburrido, con pocas llegadas, que resultó el primer empate sin goles en lo que va del certamen. Dirigió Silvio Trucco.

Ninguno pudo sacar provecho de sus cualidades y los cerrojos defensivos fueron difíciles de abrir. El que generó las mejores situaciones de gol fue la visita, que contó con un Enzo Copetti (uno de los refuerzos del último mercado) muy movedizo. El ex Atlético Rafaela obligó a toda la defensa platense y esetuvo cerca de quebrar la paridad tras una combinación aérea con Nicolás Reniero tras un centro de Melgarejo. Fue Mariano Andújar el que salvó al Pincha de manera providencial (más tarde la reventó Fernando Tobio).

Tal fue la potencia que exhibió Copetti en la Academia que en una jugada se llevó puesto a Tobio y lo sacó de la cancha con un empellón sancionado con una infracción que no fue. El ex Boca tuvo que ser reemplazado por Nazareno Colombo, en una de las modificaciones que tendría este accidentado cotejo disputado en la Ciudad de las Diagonales.

