ESTUDIANTINA 2025: Subsidio que Incentiva la Iniciativa en la Producción de Carrozas

EL COLORADO. Como todos los años, el Honorable Concejo Deliberante de ésta ciudad, entregó subsidios a las instituciones educativas que participarán del desfile de carrozas y murgas en el marco de los festejos por el Día del Estudiante.

Se trata de una ayuda económica que los concejales aportan con la idea de incentivar a los jóvenes y participar de las actividades estudiantiles.

Los resultados se notan principalmente en interesantes trabajos que luego los estudiantes exhiben ante un numeroso y entusiasta público, para reconocer las novedosas iniciativas y devolver en aplausos los trabajos presentados.

El Legislativo Comunal formaliza las entregas del recurso que luego los establecimientos lo distribuyen como ayuda para cada división o curso, que será parte de la noche de la Estudiantina.

La decisión de los concejales de la ciudad ya no sorprende, a pesar del noble y generoso gesto, porque en definitiva es una repetida acción de todos los años para con cada establecimiento educativo, que incentiva a los jóvenes a esmerarse en la producción de carrozas y murgas.

Las entregas del subsidio se cumplieron en instalaciones del Legislativo Comunal, donde los mismos ediles hicieron las entregas a los directivos de las instituciones educativas del medio.