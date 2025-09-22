ESTUDIANTINA COLORADENSE: A LA FIESTA DE LOS JOVENES SE SUMARON LOS NIÑOS Y ADULTOS MAYORES



• El tradicional festejo estudiantil volvió a mostrar el esmero e ingenio en producciones interesantes de carrosas y murgas en un circuito habitual de Av. 25 de Mayo.

EL COLORADO. El paso de carrozas por Av. 25 de Mayo con palco de autoridades frente a instalaciones del Municipio local, mostró primeramente a los más pequeños, donde se mostraron los chicos que asisten al Centro de Desarrollo Infantil, seguido de otras entidades, también con niños pequeños.

Con un espectacular desfile de carrozas, coreografías, murgas y shows en vivo, esta ciudad se vistió de fiesta para recibir a la primavera y festejar el Día de los Estudiantes.

Los que volvieron a dar muestras de mucha algarabía fueron los del grupo del Gimnasio Terapéutico, conformados por adultos mayores que ya tradicionalmente “se prenden” a estos festejos.

Justamente en ese mismo grupo, se encuentran el Intendente Mario Brignole y la Dip. Prov. Clara Doroñuc. El grupo trabajó en una prolija coreografía con mucho ritmo, dirigida por uno de los profesionales al frente de los entusiastas miembros que participan activamente.

Distintas escuelas del medio le pusieron ritmo y color a la Estudiantina, para luego cerrar la noche de sábado con música en la Plaza Central, don la presencia de la DJ Sol, para cerrar los festejos de esa noche.