Estudiantina Coloradense: EL EVENTO FUE UN ÉXITO DESDE TODO PUNTO DE VISTA CON MARCADA FRANJA ETAREA PARTICIPANDO



EL COLORADO. La Estudiantina Coloradense 2025 fue un gran éxito, al mostrar en principio una importante producción de carrozas y murgas, donde el mérito es sin dudas el trabajo de las instituciones educativas, que supieron incentivar y orientar en los alumnos. Sin embargo, no es menos interesante que la noche tuvo a varios y diversos protagonistas.

En primer lugar, los más pequeños volvieron a ser parte de estos festejos, acompañados de sus “Seños” o bien de sus “Tías”, según valga en cada institución, a la que por supuesto no faltó el acompañamiento de papis y mamis.

Sin minimizar a los principales protagonistas, los jóvenes adolescentes, estudiantes que celebraron la fecha, tuvieron una fuerte competencia con los “jóvenes de la 3ra edad”. Ellos también le pusieron entusiasmo a la noche, identificándose como el grupo del Gimnasio Terapéutico de la Casa de la Solidaridad. Ellos celebraron por partida doble, ya que era el Día de la Primavera y el Día de los Jubilados.

Como ya es de conocimiento público, el Intendente Mario Brignole es uno de los miembros activos del grupo, donde se considera uno más de los participantes. Reconoció que “estos jóvenes de la tercera edad tienen un ritmo contagiante, que nos pone felices poder participar junto a niños y jóvenes de nuestra ciudad”.

Brignole aprovechó para decir “yo son un jubilado y quiero saludar a todos los jubilados y abuelos que han festejado el Día de la Primavera”. Por otra parte, tampoco es novedad que el grupo de adultos mayores del Gimnasio Terapéutico, también tiene como miembro activo a la Diputada Provincial, Clara Doroñuc, quien también se mostró “muy feliz de ver a este grupo tan lindo que se conformó en la Casa de la Solidaridad en este equipo del Gimnasio Terapéutico, donde la energía de la gente mayor, te contagia”. Agregó que “la iniciativa te renueva a diario, cada vez que ellos mismos proponen más actividades para hacer”

Finalmente, la legisladora provincial dijo que “sin dudas esto demuestra que están muy bien y en ese sentido, ya hay quienes propusieron realizar actividades folklóricas y así como estas, siguen sumando propuestas”.

El cierre del evento mostró también otro lado positivo, ya que los dispositivos de seguridad, diagramados por la Policía de la Provincia a través de la Comisaría local, finalizaron sin novedad. Por otra parte, en lo que hace al control y regulación del tránsito, que estuvo a cargo de la Dirección de Tránsito Municipal, tampoco registraron incidentes, en una noche de alegría.