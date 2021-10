Estudiantina: la Policía acompañó a miles de jóvenes que celebraron su día en plazas, parques y clubes

Compartir

Sin apartarse del protocolo sanitario, con barbijos, alcohol en gel y al aire libre, estudiantes de toda la provincia festejaron su día merced a la gran campaña de vacunación y la baja en el número de contagios de coronavirus que se dio en la provincia.

En todos los casos la Policía acompañó esas celebraciones donde miles de jóvenes disfrutaron del momento sin que se produjeran incidentes graves entre ellos.

Un dato no menor se dio en este año tan particular, que a las gaseosas, los jugos y a los sándwich, se le sumó el alcohol en gel y el barbijo, donde los estudiantes de toda la provincia celebraron con un poco más de alegría que el año pasado cuando la cruel pandemia restringía muchas cosas.

Tal es así que conforme las políticas públicas del superior gobierno de la provincia en esta “nueva normalidad”, la Jefatura de Policía diagramó con los respectivos jefes de Unidades Regionales desplegadas en todo el territorio provincial, operativos de cuidado y acompañamiento a estudiantes.

En ese sentido y desde días previos al 21 de septiembre como así días posteriores a esa fecha miles de estudiantes aprovecharon la jornada para celebrar su día y festejar la llegada de la primavera en plazas, parques y clubes, con las flexibilizaciones dispuestas por las autoridades en el marco de la pandemia de Covid-19, sin descuidar el protocolo vigente.

En jurisdicción de la Unidad Regional Uno (Formosa), los eventos se desarrollaron en el Club Chacra 8 del barrio San Miguel, en la pista de Skate Park del barrio San Francisco, en el polideportivo Municipal de la localidad de Mansilla, Misión Laishí, en el Centro de Empleados de Comercios de Herradura, en el tradicional Camping Chuqui Cue, en la plaza de la localidad de Villa Escolar, en el Polideportivo de la localidad de Pastoril, entre otros.

En jurisdicción de la Unidad Regional Dos (Pirané), los estudiantes se dieron cita en el camping “La Esperanza” de Pirané, en el Camping Municipal de localidad de El Colorado, en la cancha de futbol de la Liga de Veteranos de Comandante Fontana, en el Polideportivo Municipal “Evita” de la localidad de Villafañe, en la localidad de Subteniente Perín, y en el Polideportivo Municipal de la localidad de Gran Guardia.

Por su parte, en jurisdicción de la Unidad Regional Tres (Clorinda), las celebraciones se dieron en los Camping “Dalto” sito en Barrio Porteño Norte y “Paseo Lamolina sito en Km 09 acceso Puerto Pilcomayo.

En el área de la Unidad Regional Cuatro (Laguna Blanca), se realizaron en “El Paseo de la Memoria” en Laguna Blanca, en la Plaza “17 de octubre” de Riacho He-He, en la Sociedad Rural del Pilcomayo de General Belgrano, en la Plaza Central de la localidad de Buena Vista, en el Polideportivo de la EPES N° 19 de Laguna Naineck, en una zona rural de Tres Lagunas, en el Polideportivo Municipal de la localidad de Misión Tacaaglé y en la Plaza “2 de Abril” de la localidad de Siete Palmas.

En jurisdicción de la Unidad Regional Cinco (Las Lomitas), los eventos se desarrollaron en el predio denominado “Pulmón Verde” en Las Lomitas, en el predio ferroviario de Pozo del Tigre, en el paseo ferroviario de Estanislao del Campo y en el Camping Municipal de la localidad de Ibarreta.

Por su parte, en jurisdicción de la Unidad Regional Seis (Ingeniero Juárez) y sus Delegaciones ubicadas en Laguna Yema y Palmar Largo, los eventos se desarrollaron en el Polideportivo Municipal de Ingeniero Juárez, en el Escenario Municipal de Laguna Yema, en la Plazoleta Central de la localidad de Los Chiriguanos, en la Plazoleta Central de la localidad de Pozo del Mortero, en el predio “El Paso” Escenario Tia Lucy en la localidad de El Chorro y en el predio del ex edificio Esc. N° 471, sito B° El Favorito de la localidad de El Potrillo.

En tanto que en jurisdicción de la Unidad Regional Siete (General Güemes), los estudiantes concurrieron al predio del Camping Municipal de General Güemes, en la Plaza Central y en el predio de Doma y Folklore de la localidad de San Martín Dos y en el Polideportivo Municipal de la localidad de Fortín Lugones.

La mayoría de esos eventos fueron organizados por los respectivos municipios con la colaboración del Consejo Deliberante y la comisaría de cada localidad, donde los uniformados concientizaron a los jóvenes sobre la importancia de seguir con los cuidados ante la vigencia de la pandemia. También se realizaron controles para evitar la venta de alcohol en inmediaciones de plazas o lugares con mayor afluencia de jóvenes, al igual que en los comercios cercanos, mientras que se incrementaron los controles de alcoholemia, concluyendo todas esas celebraciones sin que se hayan registrados incidentes graves, destacándose el compromiso de todos los jóvenes en el cuidado personal y de sus compañeros.

