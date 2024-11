«Estuve cerca de irme pero renové las energías que había perdido»

Revelador. Así se mostró Lionel Scaloni, el técnico de la Selección Argentina, actual campeón del Mundo y bicampeón de América, a pocos días de la última doble fecha de este año de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. El DT dejó tela para cortar, con una confesión particular.

Encabezada por Lionel Messi, hace unos días Scaloni confirmó la lista de la Albiceleste para visitar a Paraguay el jueves 14 de este mes y cinco después será local contra Perú, en el estadio de Boca Juniors. Esta será la última doble jornada de 2024 y Argentina quiere manterse en la cima de la tabla de posiciones.

Scaloni recordó su fuerte conferencia de prensa luego de la victoria contra Brasil, en el Maracaná de Río de Janeiro, en noviembre de 2023, cuando puso en duda su continuidad en el conjunto argentino.

«Cuando siento algo, lo hablo. Estuve cerca de irme, no estaba bien. Yo dije lo que sentía, me dijeron que me tomara el tiempo, me dieron su parecer, y era parecido a lo que pensaba. Yo al tiempo dije que todos me iban a acompañar, decidimos seguir y renové las energías que había perdido», contó en una entrevista con Neura Media.

Y detalló que «no estaba bien» en lo personal. «Se me venían miedos que antes no tenía, después del Mundial, luego de ganar en el Maracaná», reveló el entrenador oriundo de Pujato.

A su vez, repitió que «sentía que no estaba al ciento por ciento, no estaba cómodo, necesitaba una reflexión» y que «había sido muy pesado lo que había pasado» con la histórica coronación en el Mundial de Qatar 2022. «Yo hablé con mi esposa, lo hablé con Aimar, te ponés a pensar que logramos algo impensado, y la gente te pide más. Pararse a pensar, no te ayuda», expresó a corazón abierto.

«Yo no sé distinguirlo, no sabría decir, porque no fui a hablar con nadie, me hubiera gustado… Bueno, me lo guardé para mí, y bueno, fue esa época después de Brasil», dijo. Y agregó: «No me levanto todas las mañanas pensando que soy campeón del mundo. Intento no recordar. Si no, me costaría dormir».

Scaloni afirmó que «ganar no te permite hacer lo que quieras» y consideró que deben mostrar un camino a seguir. «Lo que tenemos que ser es un ejemplo para la sociedad. Hoy los chicos nos ven…», expresó.

«Todos vamos a terminar igual, algún día no vamos a estar en esta vida y tenemos que dejar algo. No es que lo digo y no lo pienso. No van a poder decir que tuve altibajos, yo creo que debemos ser ejemplo de una vez por todas, no solo por lo que se ganó a nivel futbolístico, sino a nivel comportamiento, que hemos mejorado con algunos jugadores que se han equivocado, le hemos dicho que hay chicos mirándolos», reflexionó.

En tanto, explicó que su hijo «está enamorado de Dybala, festeja los goles como Dybala», quien justamente es una de las ausencias más importantes para esta doble fecha de Eliminatorias, ante Paraguay y Perú.