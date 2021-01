Etchevehere vs. Grabois: “Si sos tan macho alfa, te espero el lunes”

Compartir

El ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etcevehere y el dirigente social Juan Grabois se lanzaron dardos en la red social Twitter en lo que fue su primer cruce tras la polémica que mantuvieron por la ocupación de un campo en Entre Ríos.

El detonante fue un mensaje de Grabois en la red social en el que señaló, junto a una imagen de un avión con el logo de Mercado Libre, que “algunos tienen el gran mérito de sacar tajada cuando al resto nos va mal y el mundo se cae. Se va un año de mierda para las y los excluidos del campo y la ciudad, el pueblo trabajador, la clase media. Brindo porque en el próximo, como decía Quilapayún, la tortilla se vuelva”.

El tuit fue respondido por Etcevehere con un mensaje directo: “Si a vos te va mal, le va bien al país. Usurpador a control remoto”.

La réplica motivó otro picante mensaje de Grabois: “Corrupto, narco, machirulo y muy pero muy cobarde. Devolvé la escuela y lo que le robaste a tu hermana. Haa y si sos tan macho alfa, te espero el lunes 11.30 en Pedro Echagüe 1265 a ver si aprendés algo de la vida. Sos un aristócrata de cotillón…”. (la dirección hace referencia a la sede de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular).

Ambos protagonizaron una polémica pública por la ocupación del campo familiar “Casa Nueva”, donde Dolores Etchevehere, hermana del ex ministro y ex titular de la Sociedad Rural, junto a Grabois, intentaron llevar adelante un emprendimiento agroecológico junto al Proyecto Artigas, la cual terminó con una orden de desalojo en medio de un gran escándalo familiar.

