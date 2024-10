Etcheverry luchó ante Van de Zandschulp para avanzar en Shanghai

Tomás Etcheverry, número 37 del ranking mundial, avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghai, luego de un intenso duelo frente a Botic Van de Zandschulp (67°) con triunfo por 7-6 (5), 3-6 y 7-5. Fueron ¡3 horas y 42 minutos de partido!

En la cancha número 4, el nacido en La Plata ganó el partido más largo en la historia del torneo. En el octavo game del segundo set, el europeo, de 29 años, se llevó el punto en su cuarto intento de quiebre y en el tercer parcial salvó hasta cuatro match points en el 5-3.

Etcheverry, semifinalista este año en Houston y en Barcelona, hizo gala de su potencia en las definiciones para encaminar el partido y así lograr la segunda victoria en el historial ante el neerlandés: en julio pasado lo había superado en octavos de final de Gstaad, también en tres sets.

El próximo desafío para Etcheverry en Shanghai podría ser nada menos que el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, que debe enfrentar en segunda ronda al experimentado japonés Taro Daniel (93°).

Sinner se diferenció de Alcaraz

Ya no quedan dudas que el tenis masculino encontró un recambio generacional a la altura del emblemático Big 3 con las rutilantes apariciones del italiano Jannik Sinner (1°) y del español Carlos Alcaraz (2°), quienes se repartieron los cuatro títulos de Grand Slam durante 2024 y recientemente protagonizaron una final imperdible en el ATP 500 de Beijing. No obstante, el último campeón del US Open, que compartió vuelo privado con el murciano desde la capital china hasta Shanghai, tomó distancia: “Fuera de cancha somos bastantes similares, pero dentro somos diferentes. Él trae el poder de fuego y los tiros calientes, y se involucra con la gente. Yo soy más un jugador sólido, más calmo. Así que es como el fuego y el hielo un poco. Creo que es una linda combinación”. “También muestra que cada uno es diferente. Creo que tengo que tomar algo suyo como jugador, intentando algunos tiros diferentes a veces para crecer. Pero eso toma tiempo. Solo tratamos de ser nosotros mismos dentro de la cancha, algo que creo que está funcionando bastante bien. No tenemos que olvidarnos del resto de los jugadores, que son increíbles. Ya veremos en el futuro qué es lo que viene”, continuó el líder del ordenamiento, que cae 6-4 en el historial versus el medallista plateado en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por último, el pupilo de Simone Vagnozzi y Darren Cahill, quien debutará frente al japonés Taro Daniel (93°) en el Masters 1000 asiático, estableció semejanzas con ‘Carlitos’: “Es fácil entre nosotros porque fuera de la cancha somos parecidos. Cuando lo escucho tengo la impresión de que también le gusta rodearse de la gente que le importa como a mí”.