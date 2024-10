Etcheverry no pudo dar el batacazo en París

La segunda ronda del Masters 1000 de París tuvo una verdadera batalla entre el argentino Tomás Etcheverry (40° del mundo) y el búlgaro Grigor Dimitrov (9°), quien se terminó quedando con el triunfo por 6-7 (9), 6-3 y 7-5, tras dos horas y 45 minutos de juego.

El comienzo fue parejo y finalmente sobre el cierre del tiebreak, Etcheverry pudo sacar una leve ventaja que le permitió llevarse la primera manga y soñar con dar el batacazo en la capital francesa.

Sin embargo, Dimitrov tenía otros planes y salió a jugar el segundo set de otra manera, con el objetivo de igualar las acciones y así lo hizo. En el quinto game, logró el primer quiebre del partido y volvió a tomar el servicio del tenista sudamericano en el final de la manga para estirar la definición al tercer parcial.

En el último set, reapareció la paridad, aunque el búlgaro se mostró más sólido desde su servicio sin darle oportunidades de quiebre a Etcheverry. El platense siguió resistiendo, pero el ex N°3 del mundo resolvió el juego quebrando en el último game del partido y así se llevó el pasaje a los octavos de final en el cemento francés.

La próxima parada del nacido en Haskovo hace 33 años, será frente al local Arthur Rinderknech (60°), quien llega con dos victorias ante Tomas Machac (25°) y Alex Michelsen (44°), respectivamente.

Sinner se baja a último

momento de París y

sorprende a todos: «Lo siento»

Jannik Sinner no será de la partida en el Masters 1000 de París y causa sorpresa total. A última hora, el N°1 del mundo anunció su baja del torneo y le mandó un sentido mensaje a sus fanáticos para contar un poco más de detalles.

«Estoy muy decepcionado por no poder competir en este torneo. Vine con tiempo para prepararme, pero no podré hacerlo. No estoy listo para competir y estoy muy triste por eso. Lo siento. Nos vemos pronto», dijo el italiano en un posteo que publicó la cuenta oficial del certamen. Según trascendió, se trataría de un virus intestinal.

El de San Cándido se preparaba para hacer su presentación en el último M1000 de la temporada, en lo que será la previa a las ATP Finals de Turín, en donde ya tiene su lugar asegurado y mientras se definen los últimos clasificados.

Justamente días atrás, en una entrevista con Sky Sports, el vigente campeón del Abierto de Australia y del US Open contó nuevos detalles sobre el caso de doping: «Fue un período difícil porque, primero que todo, no podía hablarlo con mucha gente. No sabía cómo comportarme. Personalmente tampoco sabía en qué momento saldría a la luz ni qué pasaría con mi equipo».

Ha sido una temporada bastante particular para él, debido a que si bien llegó a lo más alto del ranking ATP, con títulos de Grand Slam y un rendimiento impresionante en cancha, el caso de doping positivo fue un golpe duro y ha tenido que trabajar en diferentes aspectos para poder seguir su camino.

En París partía como primer preclasificado y en segunda ronda enfrentaría al ganador del partido entre Ben Shelton y Corentin Moutet. Si no hay mayores sorpresas, regresará en las ATP Finals, a disputarse del 10 al 17 de noviembre en su país.