Eva De Dominici confirmó que tendrá un personaje clave en la serie de Diego Maradona

Con el correr de los días se van conociendo más detalles sobre Sueño bendito, la serie que narra la vida de Diego Maradona. Se van descubriendo nuevos personajes y qué rol cumplirán en la biopic cada uno. En las últimas horas, Eva De Dominci reveló que va a ser parte del proyecto poniéndose en la piel de la cantante Lucía Galán. Si bien era un secreto a voces, hasta ahora la actriz no había emitido comentario al respecto.

En su cuenta de Instagram confirmó que, además de ser una actriz de gran talento, también tiene aptitud para el canto. Una voz privilegiada. “No es una de las canciones que me van a ver cantando en la serie sobre Diego Armando Maradona, pero va por acá. Todo muy ochentas”, señaló en el video en el que se la ve cantando “Fuera de mi vida”, una de las canciones más significativas de Valeria Lynch.

Inmediatamente sus fanáticos la inundaron de comentarios halagadores, resaltando su capacidad. Cosechó más de 90 mil likes en apenas minutos. “Me muero, qué hermosa voz tenés”, “Me encanta tu actuación, sigo toda tu carrera”, “Quién pudiera tener ese rostro y además cantar así”, fueron algunos de los mensajes se que multiplicaron.

En cuanto a su papel dentro de la serie, la incorporación de Galán no hace otra cosa que tirar más leña al fuego. Sumarle un condimento más en pleno hervor. Desde Amazon, productora que llevará adelante la filmación, no habían pensado en sumarla. El año pasado, en Confrontados, habían anticipado que las autoridades la incorporaron luego de una sugerencia del lado de Maradona. En este ida y vuelta que tienen los padres de Dalma y Gianinna Maradona, que sea parte y que se muestre al mundo ese romance, al menos, es una mojada de oreja.

Diego y Lucía vivieron un fugaz romance en los 80, en la época en la que él jugaba en Barcelona y había tenido un impasse con Claudia Villafañe. En aquel momento, Los Pimpinelas, dúo que ella forma con su hermano Joaquín, estaba en pleno crecimiento artístico. Europa le abría las puertas y España e Italia eran países en los que las convocatorias eran masivas. Fue en uno de esos viajes cuando conoció a Diego.

Otras de las novedades que van surgiendo están relacionadas con su estreno y con lo que se verá en los primeros capítulos. La intención de la plataforma es ponerla en pantalla el 30 de octubre, la fecha de cumpleaños del actual técnico de Gimnasia. Se podrá ver en más de 200 países y se está preparando una gran antesala para recibirla con bombos y platillos.

El primer capítulo estará situado temporalmente en el 2000 y comenzará en Punta del Este. Los primeros en aparecer serán Jean Pierre Noher en la piel de Guillermo Cóppola, Julieta Cardinali como Claudia Villafañe, Gerardo Romano en el papel de Carlos Ferro Vieira y Antonio Birabent como el dueño de la casa que alquilaban en Uruguay, el sitio en el que Maradona coqueteó con la muerte luego de una jornada de excesos.

En cuando a De Dominici, este se trata de un gran paso en su carrera internacional. Su proyección artística va en aumento y parece no tener techo. Desde que se instaló en Los Ángeles junto a su pareja, Eduardo Cruz, se propuso dar un salto artístico. En este período participó de una película junto a Bruce Willis y ahora le toca este desafío que tendrá un recorrido mundial.