Eva De Dominici y Lenny Kravitz: la verdad detrás de un encuentro envuelto en rumores

El murmullo comenzó como un susurro en las calles porteñas: Eva De Dominici y Lenny Kravitz, juntos en Buenos Aires, compartiendo momentos en un contexto que muchos quisieron interpretar como romántico. Sin embargo, detrás del brillo de las cámaras y la pasión de los titulares, una historia distinta se tejía en las sombras.

Lenny Kravitz, ícono del rock nacido en Nueva York, había llegado a la capital argentina para deslumbrar a sus fanáticos con dos conciertos consecutivos en el Movistar Arena, los días miércoles y jueves de esta semana. Mientras tanto, Eva De Dominici, consolidada actriz de cine y televisión, se encontraba en el país por motivos laborales, rodando una película bajo la dirección de los prestigiosos Mariano Cohn y Gastón Duprat, junto a Guillermo Francella.

El jueves, la chispa de los rumores estalló. Según testigos anónimos, el músico y la actriz habrían sido vistos “acaramelados”, lo que despertó especulaciones sobre un supuesto romance. Las redes sociales hicieron el resto, al amplificar las conjeturas con una velocidad implacable.

Sin embargo, la respuesta desde el entorno de Eva no tardó en llegar. Un comunicado oficial desarmó las suposiciones con precisión quirúrgica: “Eva conoce hace varios años al cantante Lenny Kravitz dada la estrecha relación personal que tiene su novio, Eduardo Cruz, con el músico”. Eduardo, hermano de la célebre actriz española Penélope Cruz, es pareja de De Dominici desde 2019. Juntos comparten una vida familiar con su pequeño hijo, Cairo.

Lejos de cualquier escándalo, el vínculo entre Eva y Lenny es un reflejo de esa conexión previa. Los detalles aclararon aún más el contexto: aunque la actriz no pudo asistir a los conciertos debido a intensas jornadas nocturnas de grabación, sí estuvo presente el martes en un evento privado. La celebración, organizada en la residencia del promotor de Kravitz, incluyó al equipo del cantante y conmemoraba el cumpleaños de la hija de Craig Cross, guitarrista de la banda. Más tarde, los asistentes se trasladaron al hotel donde se alojaba el músico y su equipo.

El mensaje del equipo de Eva cerró categórico: las versiones difundidas no son más que “conjeturas infundadas”. La actriz continúa enfocada en su carrera, mientras las cámaras vuelven a posarse en su desempeño actoral junto a Francella.

A mediados de este año, la pareja junto con su hijo pasearon por los rincones donde transcurrieron los primeros años de vida de la intérprete, entre ellos Villa Fiorito y Lanús, Los recuerdos quedaron registrados ante la cámara y luego los compartió en las redes. “Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor”, explicó, citando el tango de Astor Piazzolla y Pino Solanas, en alusión al viaje que realizó desde Estados Unidos.

“Acá vivió mamá por primera vez”, indicó Eva mientras alzaba al nene en sus brazos y señalaba la casa que habitó durante los primeros años de vida. Así, comenzó el recorrido que hizo con el pequeño, su pareja, e incluso su papá, Fabián, que siguieron el ritmo de sus pasos. Las experiencias de su infancia fueron apareciendo en su mente y las comentó mientras caminaba por el barrio. Su caída desde un balcón a sus cinco años, el muñeco de nieve que hizo con su hermana Candela y la ventana donde esperaba la llegada de los Reyes Magos, fueron algunas de tantas. Incluso, tuvo la oportunidad de ingresar al interior de algunas viviendas y reparó en ciertas memorias. “La bañábamos a la tía en este lugar”, exclamó mientras apuntaba a la bacha de una cocina.

Más tarde, la actriz pasó por el que fue el hogar de sus abuelos y el local que tenían, como también por el Club Social Cultural y Deportivo Sud América. En el predio fue recibida por algunos de los empleados y compartió anécdotas de las actividades que realizaba. Su paso por la institución fue apreciada y lo recordaron con un mensaje hacia ella: “Eva se reencontró con su exprofesora de patín artístico, Marysol Serrano, y su familia. Fue un momento emotivo y lleno de recuerdos. ¡El Suda siempre será tu casa!”. También hizo una pausa para comer y, más tarde, visitó el lugar en que su mamá, Patricia, ubicó su primer consultorio odontológico.

Como broche de oro, la modelo participó de un asado multitudinario. En la intimidad, ella y su círculo cercano conversaron como si el tiempo no hubiese transcurrido, bailaron, bromearon y degustaron de una buena cena en el patio de una casa. Incluso, aprovecharon para dejar constancia de la cena y se sacaron una foto grupal ante la cámara de uno de los presentes.