Eva Perón: llama eterna del pueblo argentino (Por Lic. Faustino Duarte)

Este sábado se cumplen 73 años del paso a la inmortalidad de Eva Perón, la abanderada de los humildes, la mujer que transformó el dolor en bandera y el amor al pueblo en causa de vida.

Evita no fue solo la esposa de un presidente, ni una primera dama decorativa; fue un vendaval histórico que irrumpió con fuerza en un país patriarcal, injusto y excluyente para poner a los más humildes de la patria en el centro del escenario político.

Fue, como ella misma dijo, “una mujer del pueblo y para el pueblo”.

Eva Duarte de Perón encarnó la revolución más profunda que ha vivido la Argentina en materia de derechos sociales. Su lucha no fue por cargos ni honores: fue por justicia, por reparación histórica, por visibilidad. “Donde hay una necesidad, nace un derecho”, sentenció. Y con esa frase –que no fue slogan sino programa de acción– organizó hogares de tránsito, colonias para niños, hospitales, miles de becas, pensiones, viviendas, ropa, alimentos. Pero, por sobre todo, devolvió dignidad. Porque Evita no daba limosna: distribuía justicia. No pedía permiso: ejercía poder. Y no lo hacía por sí, sino por aquellos que nunca lo habían tenido.

Evita desafió a las élites con la verdad desnuda: “Renuncio a los honores, pero no a la lucha”. Era la lucha de los descamisados, de las mujeres olvidadas, de los trabajadores explotados, de los niños sin voz. Eva puso el cuerpo hasta el límite, y entregó su vida sin pedir nada a cambio, “siendo leal hasta la muerte”, como prometió al pueblo en aquel inolvidable 17 de octubre.

En estos tiempos oscuros, cuando se pretende borrar el concepto mismo de justicia social del vocabulario político, cuando el ajuste se impone como dogma y los discursos de odio florecen amparados por la libertad mal entendida, la figura de Evita se agiganta. Porque ella fue todo lo contrario al egoísmo y al mercado como medida de lo humano. Evita es memoria viva contra el olvido, ternura contra la crueldad, entrega contra el individualismo.

Quienes hoy gobiernan denigran su legado cuando atacan al Estado como instrumento de equidad, cuando estigmatizan a los pobres, cuando suprimen medicamentos y cierran comedores. Evita les hablaría con claridad: “Yo no me conformo con que los pobres coman, sino con que dejen de ser pobres”. Y les recordaría que los pueblos que olvidan a sus mártires terminan condenados a repetir el privilegio de los poderosos como norma.

El pueblo peronista, sin embargo, no olvida. Porque Evita vive en cada mujer que lucha, en cada trabajador que resiste, en cada NIÑO que sueña. Vive en la historia que no se arrodilla, en la política como acto de amor y no de mercado. “Volveré y seré millones”, dijo. Y hoy, más que nunca, somos millones los que llevamos su nombre como bandera.

A 73 años de su paso a la eternidad, Eva Perón sigue siendo la llama encendida de una causa que no puede apagarse: la justicia social, la organización del pueblo, la felicidad de la patria. En su nombre y con su ejemplo, EL MODELO FORMOSEÑO es una fuente que se sustenta en sus póstulados de construir mejores condiciones de vida para el Pueblo. EVITA VIVE!!

Lic. Faustino Duarte