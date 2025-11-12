Eva Perón y la conquista del voto femenino, un legado de igualdad y participación

El 11 de noviembre de 1951, la historia argentina dio un paso fundamental hacia la justicia y la igualdad. Aquel día, por primera vez, las mujeres ejercieron su derecho al voto, una conquista impulsada por la determinación y el liderazgo de Evita, quien convirtió una demanda histórica en una realidad política y social.

La sanción de la Ley 13.010, promulgada el 23 de septiembre de 1947, otorgó a las mujeres argentinas el derecho a votar y ser electas. Este avance no fue una reforma legal, sino el inicio de una verdadera revolución feminista: un movimiento que abrió las puertas a la participación política y al protagonismo de las mujeres en la construcción de la democracia.

Durante siglos, las mujeres fueron relegadas al ámbito doméstico, privadas de voz y decisión en los asuntos públicos. La irrupción de Eva Perón significó un cambio de paradigma: con su fuerza, su visión y su empatía, logró movilizar a miles de mujeres que se organizaron, participaron y transformaron la realidad argentina.

Más de siete décadas después, su legado sigue vigente. Las luchas actuales por la paridad, la representación equitativa y la participación plena son una continuidad de aquel primer voto femenino que marcó el comienzo de una nueva era.

En conmemoración de este hecho histórico, ayer nos convocamos a un grato encuentro cultural y de reflexión política en la que se mostró la representación teatral del primer sufragio femenino en la peatonal de la ciudad de Formosa, donde jóvenes y docentes de los talleres de la agrupación Valores Ciudadanos llevaron adelante la demostración.

La propuesta buscó visibilizar, desde el arte y la reflexión, el valor de esta conquista y la importancia de seguir promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Esta actividad fue acompañada y celebrada por distintos espacios sociales y políticos comprometidos con la construcción colectiva que encabeza el Ing. Jorge Jofré: el Partido Intransigente, Militantes comprometidos, el Movimiento de Reivindicación Peronista, el equipo José Delguy, la concejal Kita Segovia, el Ing. Carlos Gorleri, el Frente Transversal y Lidia Klein, junto a militantes y vecinos que se sumaron a compartir una tarde de memoria y participación.

El encuentro no solo rindió homenaje a Evita y a las pioneras de la igualdad política, sino que también reafirmó el compromiso de todos estos espacios en seguir trabajando por una sociedad más justa, inclusiva y participativa, donde cada mujer pueda ejercer plenamente sus derechos y su liderazgo.

Porque el voto femenino no fue solo una conquista del pasado: sigue siendo una bandera del presente y una responsabilidad hacia el futuro.