Evadió un control de tránsito policial y terminó demorado en Pozo del Tigre

Un sujeto eludió el control vehicular que realizaba personal del tránsito de la Municipalidad de Pozo del Tigre en las calles San Martín y América Costa, del barrio Centro, razón por la cual efectivos policiales actuaron de inmediato, demoraron al conductor y secuestraron el vehículo.

El hecho ocurrió el martes último, alrededor de las 12:00, cuando un hombre a bordo de un Fiat Fiorino no detuvo la marcha de su vehículo y puso en riesgo la vida de los trabajadores municipales y la seguridad del tránsito en general.

Ante la situación, integrantes de la Comisaría Pozo del Tigre aprehendieron al conductor, secuestraron el auto y los trasladaron a la dependencia.

El sujeto fue notificado de su situación legal y se inició una causa contravencional, con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Pozo del Tigre.