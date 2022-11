Evaluaron en Cedeva recursos forestales para la alimentación del ganado del subtrópico del país

Compartir

Llegaron a su término en el Centro de Validación y Tecnologías Agropecuarias de Ibarreta las tareas de capacitación, mejoras en equipamiento y capacidades analíticas para la evaluación de recursos forrajeros locales.

Estuvieron enmarcadas en el proyecto “Utilización de recursos alimenticios locales de bajo costo para la alimentación del ganado del Subtrópico Argentino”, financiado por el COFECyT, (Consejo Federal de Ciencia y Técnica), Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de la Nación y el CEDEVA.

El proyecto fue dirigido por el titular del CEDEVA Ibarreta, doctor Esteban Baridón mientras que el doctor Claudio Pozo tuvo a su cargo la responsabilidad de desarrollar la capacitación en las nuevas metodologías de análisis,

Desde la exitosa concreción de este proyecto, el Laboratorio de Aguas, Suelos y Forrajes de Ibarreta que se constituyera en el cuarto CEDEVA en ser creado por iniciativa gubernamental de la provincia, se ha convertido en la primera institución en la provincia de Formosa que cuenta con vacunos fistulados, en condiciones de máximo bienestar animal.

A partir de ello, es posible realizar análisis de alimentos in vivo e in vitro, con líquido ruminal de donantes vivos, lo cual permite formular raciones y programas de alimentación ajustados en base a valores reales de digestibilidad

Se considera que de esta manera el CEDEVA Ibarreta fortalece su capacidad de brindar servicios analíticos de primera línea a productores, e instituciones públicas y privadas vinculadas a la producción sustentable , cumpliendo así con su objetivo fundacional. Del mismo modo avanza también en el desarrollo exitoso de tareas de investigación aplicada, afirmando su posición como institución de ciencia y técnica de excelencia en la provincia.

Los resultados técnicos del proyecto consisten en tablas con las características nutricionales de los distintos recursos forrajeros disponibles en la provincia. Los mismos se encuentran en etapa de edición y publicación; posteriormente serán presentados en reuniones técnicas destinadas a los distintos actores de la producción ganadera local.

Reconocimiento institucional

Directivos de CEDEVA destacaron el esfuerzo mancomunado que han realizado distintas instituciones y técnicos para llegar a la concreción del proyecto.

El agradecimiento alcanza al COFECyT (Consejo Federal de Ciencia y Técnica), Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de la Nación, por la financiación de este proyecto, en el marco del programa de Proyectos Federales de Innovación 2021.

También a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia, por su apoyo avalando la presentación del proyecto ante Nación y acompañado la gestión y seguimiento del mismo y al CIT Formosa (CONICET) por cooperar en desarrollo de las técnicas in vitro y facilitar el uso momentáneo, de algunos de sus equipos

Los reconocimientos alcanzan, asimismo, al municipio de Ibarreta en la sesión de un lote lindero a CEDEVA donde se instalaron los corrales para vacunos; a los técnicos de PROTAAL Ibarreta, por su contribución en la instalación de mejoras para bienestar animal.

Se suman a ellos el personal de la Facultad de Zootecnia de la UNAF; YPF directo Ibarreta, por colaborar con mejoras en las instalaciones de corrales; Hubelli Hermanos SA (Ibarreta), por colaborar con maquinaria agrícola y el personal de la Unidad de Vinculación Tecnológica y Administración central de CEDEVA por su invaluable apoyo en la gestión del proyecto.

