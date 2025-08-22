Evangelina Anderson habló de su separación de Martín Demichelis

Luego de 18 años juntos, Martín Demichelis y Evangelina Anderson anunciaron su separación. En diálogo con A la tarde (América), la integrante de Los 8 escalones se refirió al divorcio del director técnico, le consultaron por la aparición de Tania González Ledesma, una supuesta amante de él, y tuvo punzantes expresiones.

“Esperen. Es que hoy grabé tres programas, después tenía que venir al de Guido Kaczka y tenía que ir a casa porque tengo que estar en casa porque tengo que estar en casa con los chicos. Entonces, salí volando», afirmó, a los cronistas que la esperaban en la calle de los estudios en donde graba para el ciclo de Eltrece.

“Estoy muy bien. Muy contenta, trabajando mucho”, señaló, sonriente momento en el que le preguntaron por cómo habían iniciado con su marido los papeles de divorcio y el rumor de que había resistencia del exfutbolista en algunos puntos de la división de bienes. “Está todo superbien”, repitió. “Se dicen muchas cosas que no son. Está todo superbien, en buenos términos“, enfatizó, sin querer entrar en detalles.

“¿Ya te divorciaste?“, le consultaron a la modelo. ”No, no, no. Estamos separados, pero estamos en proceso de… Todavía ni lo empezamos porque llegamos hace poquito a Argentina», aseveró. Luego a Evangelina le consultaron por la azafata que asegura que vivió un romance clandestino con el ex DT de River. “Mirá, te voy a decir algo. Nadie piensa en mis hijos y yo, sí. Si yo no protejo a mis hijos, ni ustedes ni los periodistas van a pensar en ellos. Yo no hablo de nada que les pueda hacer daño a ellos”, aseguró.

“¡Preguntale a los demás! ¿Pero yo qué tengo que ver? ¿Por qué me vienen a preguntar a mí? Yo protejo a mis hijos. No voy a hablar de nada ni de nadie que a mis hijos les pueda llegar a hacer daño», enfatizó Evangelina, molesta luego de que la azafata y modelo fitness el último lunes dio detalles de cómo habrían sido los supuestos encuentros con el exfutbolista.

Luego de responder con un “obvio” acerca de si tenía contacto en este momento con el padre de sus hijos, reaccionó con ironía cuando le consultaron por una famosa a la que fue vinculado Demichelis. “Hay una versión de que Martín habría tenido una relación paralela con Fátima Florez. ¿Escuchaste hablar de eso?“, indagó una de las cronistas, haciendo que Evangelina suelte una carcajada. ”Y yo con Milei. ¿No les contaron?“, se despachó, filosa mientras se subía a un auto que la esperaba y daba por terminada la nota.

Además de repartir el patrimonio, Evangelina Anderson y Martín Demichelis deben pactar la cuota alimentaria para sus tres hijos menores, aspecto que suma dificultad al proceso. Según declaraciones de la modelo y presentadora, los trámites de divorcio están avanzados y, al menos en el aspecto personal, la comunicación entre ambos transcurre sin intervención de abogados.

Uno de los puntos más complejos que tendría el exmatrimonio es la jurisdicción del trámite de divorcio, ya que, dependiendo de si se gestiona en Argentina o Alemania, la ley aplicable determinará cómo se divide el patrimonio. Las normas de cada país varían y podrían provocar que el reparto no sea exactamente igual para ambos. “Para su entorno no es un 50 y 50, y tampoco para los abogados”, contó el periodista Daniel Fava, también en A La Tarde, y la posición de los representantes de Demichelis, quienes sostienen que la división debe guiarse por parámetros concretos y no por mitades automáticas.

Según afirmó el periodista, los asesores y contadores del exfutbolista expresaron que su intención es que Anderson reciba “lo que corresponde”, aunque estarían recalcando que la suma definitiva dependerá de un análisis exhaustivo de los bienes y sus particularidades.

La fortuna acumulada durante 17 años de convivencia abarcaría propiedades situadas en distintos países, vehículos de lujo, cuentas bancarias en el extranjero y extensiones rurales en Argentina. Entre los bienes más importantes figuran una vivienda en Marbella (España) y un departamento en el exclusivo Chateau Libertador de Buenos Aires, además de campos en Córdoba, la provincia natal de Demichelis, y cuentas millonarias fuera del país.

La mayor parte del capital proviene de la carrera internacional del exfutbolista, quien jugó en ligas de Alemania, España e Inglaterra. Se calcula que más de 50 millones de dólares están involucrados en el proceso de divorcio, que se perfila como uno de los más destacados del año debido a la carga patrimonial y la complejidad jurídica.