Evangelina Anderson volvió al barrio de su infancia y conmovió con sus recuerdos

La modelo Evangelina Anderson se encuentra transitando uno de los momentos más movilizantes de su vida, al regresar a la Argentina luego de varios años viviendo en el exterior y volver a los lugares que la cobijaron y acompañaron durante su infancia, como ella misma lo expresó a través de sus redes sociales con unas sentidas palabras.

Su marido, Martín Demichelis, aceptó la propuesta de asumir un gran desafío futbolístico, como lo es conducir los destinos de River Plate, el club que lo formó, tras la salida de Marcelo Gallardo, uno de los máximos ídolos de la institución. Así, desde el 15 de noviembre pasado, él se encuentra en el país y en su primera experiencia local (antes dirigía en las inferiores del Bayern Munich): Micho está cumpliendo con creces.

El cordobés remarcó que desde su llegada a la Argentina, disfruta mucho de su mujer, a quien llama cariñosamente Evi. “Ella bancó aceptar este cambio de vida. Nosotros teníamos mucha calidad de tiempo juntos en Europa y acá poco. Ella es mi bastón, no podría tomar una decisión sin mi apoyo familiar, es todo de ella. Lo disfruto con mi grupo de amigos, con mi cuerpo técnico que tiene un nivel humano increíble. Disfruto ser entrenador de River. Me levanto feliz para ir al Camp, para investigar, y contento todos los días aun sabiendo que vamos a tener derrotas y momentos complicados”, dijo en declaraciones a Radio Continental.

Así, en febrero último, tras varios meses entre Munich y Buenos Aires, finalmente Evangelina Anderson se despidió de su casa de Alemania. En esa oportunidad, a través de las redes sociales, compartió varias fotos en las que se la pudo ver embarazada, en la terraza de su hogar. “En esta casa nació Basti, hace casi 14 años. La despido con mucho amor”, escribió profundamente conmovida. Luego, publicó otras imágenes de Demichelis con su hijo cuando era chico, a upa, sobre un camino repleto de nieve. Y para finalizar, le deseó mucha suerte a su esposo.

En otra de sus historias, Eva dejó plasmada una captura de la conversación que mantuvo con el chat de su familia, con su esposo. Ella les mandó fotos de la mudanza y el futbolista le escribió un sentido mensaje: “Gracias por todo lo que estás haciendo, mamá, sos una leona”, y muchos emojis de caritas tristes.

Finalmente, la modelo terminó su posteo con una captura del chat con su mamá, Silvina Balzano. En él, su madre le dijo: “La vida es un gran libro donde las páginas van pasando. ¡Agradecé siempre! Cada página nos deja una enseñanza. ¡Agradecé siempre! Así se pasa la vida”. Y Eva agregó con un corazón rojo: “Mamá y sus consejos siempre tan acertados”.

Ya instalada en la Argentina, la ahora llamada “Primera dama de River”, conmovió a todos al compartir un pase por la plaza Arenales en Devoto, el barrio de la Ciudad de Buenos Aires que la vio nacer y donde transcurrió su infancia.

“La felicidad que me da volver a caminar por la plaza de mi barrio”, comenzó detallando para luego rememorar: “Acá aprendí a andar en bici, moría por la calesita de don Tito, las hamacas y miles de recuerdos tomando mate con mis compañeros de secundaria”, y justo de esa última etapa de la vida adolescente también tendría un instante para rememorar. “¡Cuantas veces visité la biblioteca de Devoto resumiendo libros!”, explicó, para luego explicar a los centennials que “no había Google en ese entonces”.

Sobre la recorrida por el barrio, también expresó: “Me encontré con un montón de vecinos y conocidos que hacía años no veía. Los que conocen la Plaza Arenales o ‘Plaza de Devoto’ sabrán muy bien cuál es la más bella de todas”.

Las imágenes fueron compartidas a los casi 3.5 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram, ante lo cual fueron casi 90.000 seguidores quienes dieron like a las instantáneas, mientras que casi 700 de ellos dejaron algún comentario. Aunque sin dudas la palabra que más llamó la atención fue la de su madre.

“¡Gracias hija por reconocer las cosas pequeñas de la vida y la felicidad que le diste a los vecinos! Amé las sonrisas de todas las personas que se cruzaron con vos. ¡Es tan lindo! Gracias, gracias, gracias, vida mía”, expresó Silvia Balzano, acompañando sus palabras con un corazón.

