Evans cuestionó el sistema electoral de Formosa y pidió intervención federal

En una entrevista con el Grupo de Medios TVO, el convencional constituyente por Nuevo País, Guillermo Evans, expresó su profunda preocupación por el funcionamiento del sistema electoral en la provincia de Formosa y consideró que la situación institucional actual amerita una intervención federal.

Evans comenzó la charla señalando que los últimos comicios dejaron «grandes sorpresas» pero, sobre todo, «preocupación», al considerar que el proceso electoral se desarrolla con reglas poco claras y en constante modificación. “Tuvimos algunas grandes sorpresas y también preocupación, porque es algo que ya debería estar definido. Está demostrando que el sistema electoral de ley de lemas, combinado con otras cuestiones y el TEP —que es una oficina administrativa— no cumple el rol para el que fue asignado”, afirmó.

Para Evans, la intervención del Tribunal Electoral Permanente (TEP) resulta ineficaz y genera un clima de incertidumbre. “Han convertido las elecciones en algo opinable. Yo opino que entré, y la forma en que van cambiando permanentemente las reglas del juego y la manera en que uno confronta los certificados del escrutinio con los datos del TEP son preocupantes”, denunció.

En esa línea, cuestionó el rol del sistema electoral actual y lo calificó como parte de una crisis más profunda. “Están dejando los resultados de las elecciones en una especie de algoritmo. Es muy preocupante lo que está ocurriendo y creo que está demostrando la crisis del sistema electoral en Formosa”, sostuvo.

Críticas a la estructura

política provincial

Consultado sobre su desempeño como candidato, Evans reconoció que los resultados no fueron los esperados, aunque consideró que eso era previsible en el contexto actual. “De igual manera, considerando la forma en que estaba inclinada la cancha, es lo esperable. Es más de lo mismo: siempre estamos con el 70-30 con todo el aparato del Estado al servicio del PJ. El sistema no funciona”.

Además, mencionó que la situación de Formosa ya ha alcanzado repercusión nacional, con voces que plantean la necesidad de una intervención federal ante la imposibilidad de la provincia de resolver sus conflictos internos.

“Está instalado a nivel nacional si Formosa debe o no ser intervenida, porque si la provincia no puede resolver sus problemas, y los problemas están manejados por quien tiene el poder para hacerlo, entonces hay que actuar”, dijo.

Pedido de intervención

federal

Evans fue tajante al referirse a la posibilidad de una intervención federal: “Tenemos que decir que estamos en una situación de extrema necesidad con el tema de la intervención. Esto es como la quimioterapia: si tenemos un cáncer adentro, no hay más remedio que recurrir a la quimioterapia, aunque no nos guste. La salida es la intervención”.

Sus declaraciones se suman a un clima político de creciente tensión en la provincia, donde distintos sectores cuestionan la transparencia del proceso electoral y reclaman reformas estructurales para garantizar el respeto a la voluntad popular.