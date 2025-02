Evans presentó un proyecto para actualizar normas burocráticas en el Concejo Deliberante

En una reciente entrevista con el Grupo de Medios TVO, el concejal por Nuevo País, Patricio Evans, se refirió al inicio del año legislativo 2025 y a los desafíos que enfrenta dentro del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la Comuna.

Evans destacó la importancia de modernizar y optimizar los procesos legislativos, señalando que uno de sus principales objetivos es revisar y actualizar normas que actualmente son innecesariamente burocráticas y complican la vida tanto de los ciudadanos como de los concejales.

“Hace un año, cuando asumí mi banca, pedí el reglamento para entender cómo funcionaba el Recinto y me encontré con una fotocopia de un reglamento hecho a máquina de escribir, lo cual fue lo primero que me llamó la atención”, explicó Evans, resaltando el estado de obsolescencia en que encontró los procedimientos legislativos a su llegada.

A partir de esa experiencia, el concejal presentó un proyecto para revisar y modernizar no solo las normas internas, sino también para eliminar aquellas que se han vuelto un obstáculo innecesario.

El proyecto busca facilitar el acceso a la información y promover una mayor transparencia en el funcionamiento del Concejo.

En este sentido, Evans mencionó que otro de los proyectos que presentó fue la posibilidad de que tanto los concejales como cualquier ciudadano pudieran consultar online las ordenanzas vigentes.

“Uno de los grandes problemas era la dificultad de acceder a las ordenanzas, que en muchos casos eran complicadas de encontrar.

Así que pedí que cualquier persona, desde su casa, pueda consultar la normativa de manera rápida y sencilla.

El presidente del HCD, Darío Di Martino, entendió la importancia de esta medida y dispuso que la secretaria legislativa trabajara en el asunto. Hoy, ya es posible acceder online a las ordenanzas de manera mucho más ágil”, comentó Evans.

El concejal también expresó su compromiso por mejorar la convivencia en la ciudad, destacando que, más allá de la modernización de los procesos legislativos, su objetivo principal es garantizar que las normativas sean accesibles y comprensibles para todos los vecinos.

«La idea es trabajar para mejorar la convivencia en nuestra ciudad», enfatizó.

A medida que comienza el año legislativo, Evans dejó en claro que su enfoque será continuar con la modernización del HCD, eliminando burocracia y generando un espacio más transparente y eficiente para los vecinos y los legisladores.

El concejal subrayó que la clave para una ciudad más próspera es la eficiencia, la transparencia y el acceso a la información.