Evans: “Si vamos a los hechos objetivos, no me pueden imputar nada de lo que dicen que cometí como falta”

Patricio Evans, propietario del Hotel Asterión, uno de los lugares donde los formoseños que van ingresando a la provincia pueden realizar la cuarentena y donde los gastos de hotel y guardia policial corre por sus cuentas, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al episodio que protagonizó el sábado por la noche con efectivos de la Policía de Formosa que realizan guardia en el lugar, luego de que uno de los huéspedes pidiera la cena junto a una botellita de cerveza personal, algo que según manifestaron los policías no está permitido, pese a que nunca se dejó eso por sentado ni por escrito ni de manera verbal. Por este hecho, Evans quedó imputado en una causa judicial caratulada como “Amenaza, Lesiones, Atentado y Resistencia contra la Autoridad y Coacción”.

“Es impensado que nos suceda esto y mucho menos adentro de nuestro propio negocio. Hace menos de una semana que con esto del fallo de la Corte estaban desbordados y recién hace poco accedieron a la posibilidad de que seamos un centro aislamiento en el primer piso del hotel, preparamos el hotel de un día para otro y estábamos en condiciones de empezar a recibir gente. Nosotros somos un aislamiento pago, no nos contrata la provincia sino que el pasajero reserva la categoría y tipo de habitación, nos paga a nosotros, le paga a la provincia la custodia policial e hisopados y paga si quiere las 4 comidas, es opcional, o le pueden traer los familiares o pueden pedir delivery, eso queda, el criterio nuestro es que más allá de que sea un aislamiento, más allá de las condiciones de encierro, que sean llevaderos esos días”, comenzó diciendo el empresario gastronómico.

“Ellos inspeccionaron todas las instalaciones y la parte de seguridad, es decir que esté cerrado, que no haya dos salidas, está todo acondicionado y por eso empezamos a trabajar, ahí empezaron pequeños desencuentros con la Policía porque no los capacitan, ellos no entendían la diferencia entre residuos convencionales y patogénicos, ponían trabas al retiro de la bolsita de basura, demoran un montón a la gente en entregar la comida cuando nosotros les damos la opción de pedir el derlivery o que consuman lo que ofrecemos y expresan además prohibiciones que no están escritas, una de esas es acompañar con una bebida personal que puede ser una cerveza, gaseosa o agua, la otra es la salida al balcón, varias veces han pedido que no lo hagan cuando los balcones son individuales e incluso hasta que un familiar desde lejos haga contacto visual, que vengan hasta el lugar”, aseveró Evans sobre las medidas impuestas por la Policía.

Asimismo aseguró que toman todos los recaudos necesarios para respetar las medidas sanitarias, “nosotros contamos con el protocolo de hoteleros, no solo lo tenemos escrito sino que le entregamos en la habitación, le dejamos una carta acá a cada huésped que viene explicándole en qué condiciones tiene que manejarse, por ejemplo hay una mesa fuera de cada una de las habitaciones donde se le deja la comida o lo que les dejan los familiares, una vez que se entrega, se golpea la puerta y deben aguardar un momento y no abrir la puerta de manera inmediata para que no haya nunca contacto, no se rompe esa barrera sanitaria, no hemos tenido ningún tipo de problemas con eso”.

Ante esto procedió a contar lo ocurrido el sábado por la noche cuando “yo estaba en mi local en el centro, mi padre estaba subiendo la cena a un pasajero con una botellita de cerveza personal y un efectivo con el que ya habíamos tenido ciertos roces le manotea a mi padre la botella, lo increpa y le dice que eso no debe entregar a la habitación, lo empuja adentro para que se retire de ese piso, además se la sacó de mala manera, mi padre tiene 72 años, es hipertenso, bajó y me avisó lo ocurrido porque nosotros no tenemos nada que nos hayan dicho ni notificado ni la gente de la Policía que nos habilitó el edificio ni el gobierno de que es alcohol cero. Ante esto me comuniqué con uno de los jefes de Policía que está a cargo de todo esto y le avisé que me estaba yendo al hotel porque le faltaron el respeto a mi padre, que lo dejaron al cliente sin la bebida para acompañar la cena, cuando llegué fui directamente al piso de arriba, de ahí salió uno de los videos donde se ve que le pedí al policía que ya le devolviera esa bebida a uno de los clientes, que porqué le había faltado el respeto a mi viejo y me empezó a ‘pechear’, no me dejaba ir hacia el pasillo, ahí empezaron a empujar, no me dejaban circular, me provocaban, me redujeron, me tiraron al piso, me intentaron esposar, llegó un tercer policía que me estrujó el testículo para que ceda, mi viejo mientras veía todo eso otro policía lo empujaba también y no lo dejaba sacar fotos ni filmar, un episodio de terror, inimaginable, a todo eso llegó uno de los jefes de Policía, se presentó, evidentemente se dio cuenta del procedimiento irregular que estaban teniendo esos efectivos, les pidió que salgan de arriba mío, que me saquen las esposas, ahí les pregunte dónde estaba escrito lo que estaban planteando de que una persona en aislamiento no puede acompañar con una cerveza personal de 330 mm., que dónde estaba escrito que no podían salir al balcón o hacer contacto visual con familiares desde el balcón, les pedí que basta de prohibiciones, que porqué la gente tiene que pasarla mal en aislamiento que de por sí ya es duro”.

Evans además lamentó los dichos del ministro Jorge Ibáñez ante lo ocurrido, quien manifestó con ironía que los huéspedes piensan que esta “es una joda y estamos todos en la pileta”. “Es ridículo lo que dijo, me extraña que hable de una situación así cuando no sale nadie de la habitación, González banalizando la violencia de género por una discusión con una agente que no me quería dar la copia del acta que me estaba haciendo, no entiendo el sentido de tirarle encima a un ciudadano toda la estructura del Estado cuando realmente si vamos a los hechos objetivos no me pueden imputar nada de lo que dicen que cometí como error o como falta”.

El empresario aseguró además que buscan brindar el mejor servicio para quienes realizan la cuarentena en el hotel, ya que la gente está pagando por ese servicio. “Hablamos con todos los huéspedes por WhatsApp, estamos a su disposición las 24 horas por si necesitan algo, agua fría, una gaseosa, lo que nos pidan si no lo tenemos lo conseguimos, por ahí nos piden helado, además de los que vienen tampoco tienen un número de delivery a disposición, hay pocos en la zona nuestra entonces estamos viendo qué días abren, a la noche hay más opciones, de día no tantas, nos pasó de que llegó el viernes un pasajero desde las 5 de la mañana lo retuvieron en Mansilla, acá llego a las dos de la tarde, un hombre grande, no nos responsabilizamos por la demora porque no la manejamos nosotros pero automáticamente le subimos un tostado y un agua grande porque hacía mucho calor, nosotros no solo somos parte de la solución sino que le estamos cobrando al cliente por eso, tanto la Policía de la provincia como nosotros como hotel cobramos el servicio y tenemos que hacer de esa estadía algo llevadero, no tienen porqué pasarla mal, no tenemos por qué darle la comida fría durante 14 días a las personas, no cometieron ningún crimen para que se los trate de esa manera, así como no voy a permitir que le falten el respeto a mi padre, tampoco voy a permitir que entren a mi establecimiento y le falten el respeto a mis clientes, cualquiera que tenga un comercio va a defender a capa y espada a los clientes que tiene y no va a dejar que venga un efectivo porque le bajaron mal alguna directiva o porque por las dudas todo está prohibido”.

Asimismo contó que días anteriores ya habían tenido otros episodios de roces con algunos efectivos. “Como la planta baja opera como hotel normal, unos días antes un efectivo nos cerró el portón, nosotros no nos dimos cuenta que lo hizo pese a que expresamente le dijimos que tenía que estar arriba cuidando al aislamiento, el hotel es responsabilidad nuestra, encima fue a cerrar como si nada y nosotros con los clientes tocando bocina afuera porque no nos habíamos dado cuenta que estaba cerrado y no podían entrar”.

“Son cosas que están fuera de lugar, más allá de un par de efectivos con los que tuvimos el inconveniente y que me golpearon bastante por eso tengo hematomas, acá hay un jefe político que es la cúpula policial que es el Ministro de Gobierno que por lo menos tiene que abrir los sumarios respectivos para ver qué salió mal de esto y no venir a convalidar o usar la conferencia de prensa para atacar a un ciudadano desde esa postura porque es cobarde, eso es lo que duele, ya estamos cansados del ministro, creo que es hora de que el gobernador ate su perro, estamos todos cansados de eso, no tengo que explicarlo demasiado”, finalizó Evans.

Cabe señalar que ayer, alrededor de la siesta, el empresario fue notificado por escrito por la Policía acerca de la prohibición de otorgar bebidas alcohólicas a los alojados en el hotel mientras funcione como centro de aislamiento.

