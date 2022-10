Evita 2022: están los 8 para el acuatlón

Compartir

En el tramo final de los Provinciales de los Juegos Evita se realizó la competencia de acuatlón para clasificar a los 8 atletas que irán a Mar del Plata.

La prueba que combina natación con pedestrismo se realizó en la pileta del Club Náutico y en la zona de la costanera lindante con la mencionada institución. Fueron un total de cuatro partidas para definir a los clasificados ya que el acuatlón es para las categorías sub 14 y sub 16, en ambos casos en femenino y masculino.

El primer tramo del acuatlón correspondió a la natación para cerrar con el pedestrismo con línea de llegada en la zona de la escultura de La Última Cena. En cada caso, los dos mejores en las posiciones se quedaron con el pasaporte para la cita Nacional de los Juegos Evita en Mar del Plata.

Estas fueron las ubicaciones en cada categoría: Sub 14: Femenino: 1) Josefina Pozo de Natalú, 2) Isabela Pozo de Natalú y 3) Paula Benítez de Yaguareté.

Masculino: 1) Franco Suarez de Natalú, 2) Valentino de Los Santos de Natalú y 3) Fabricio Lencina de Natalú.

Sub 16: Femenino: 1) Bianca Gómez de Natalú, 2) Lara Cubillas de Natalú y 3) Alejandra Baisch de Yaguareté.

Masculino: 1) Mauricio Arias de Natalú, 2) Máximo Fleitas de Náutico y 3) Luciano Cacace de Náutico.

