Evita: Laishí y Tigre ganaron el handbol sub 14

En las canchas de la Escuela Normal y de la Escuela Pizzurno se concretó el Provincial de handbol sub 14 de los Juegos Evita con festejo para la EPES Nº 6 de Pozo del Tigre, en femenino, y para la EPES Nº 45 de Laishí, en masculino.

Dos jornadas a todo handbol en sub 14 escolar tuvo el cierre de una intensa semana de los Juegos Evita de nuevo con un deporte de conjunto que concentró a todas las delegaciones en la ciudad capital, recibiendo todos indumentaria, alojamiento y alimentación.

En la rama femenina participaron los siguientes equipos: Zona A: EPES Nº 20 de Villa Escolar, Instituto San Martín de Formosa y EPES Nº 23 de San Martín Dos. Zona B: EPES Nº 6 de Pozo del Tigre, EPES Nº 92 de Clorinda y EPES Nº 25 de Laguna Yema. Zona C: EPES Nº 15 de Villa Dos Trece, EPES Nº 29 de Tacaaglé y EPES Nº 12 de Ingeniero Juárez.

Definidos los cuatro mejores del torneo se cumplieron las semifinales con Villa Escolar venciendo a Formosa por 7 a 5 y Pozo del Tigre a Villa Dos Trece por 13 a 11. La final quedó en manos de Pozo del Tigre sobre Villa Escolar con un claro 17 a 1.

Las campeonas de Pozo del Tigre que irán a la cita Nacional en Mar del Plata son: Luciana Candia, Cecilia Cuellar, Luciana Godoy, Herena Gómez, Sofía González, Xiomara Mendoza, Mariana Orquera, Bianca Pinto, Juliana Ramos, Aldana Ruiz, Brenda Ruiz y Daría Ruiz.

En masculino estos fueron los equipos: Zona A: EPES Nº 45 de Laishí, EPES Nº 54 de Formosa y EPES Nº 13 de Güemes. Zona B: EPES Nº 6 de Pozo del Tigre, EPES Nº 92 de Clorinda y EPES Nº 25 Laguna Yema. Zona C: Instituto Monte Calvario de Pirané, EPES Nº 29 de Tacaaglé y EPES Nº 14 de Ingeniero Juárez.

A la hora de las semifinales, Laishí dejó en el camino a Güemes por 24 a 9 y Pozo del Tigre a Pirané 23 a 13. En la final, Laishí se impuso por 30 a 27 sobre Tigre en un gran partido. Al final del primer tiempo mandaba Laishí por 13 a 12 y en la mitad del segundo logró despegar a 6 tantos. Pero Tigre no se rindió, se puso a 3 e incluso tuvo opciones para quedar más cerca pero no las aprovechó y Laishí se llevó la plaza para estar en Mar del Plata.

El equipo campeón tuvo estos jugadores: Misión Laishí: Juan González, Manuel Guanes, Exequiel Martínez, Axel Torales, Benjamín Espinoza, Santiago Genes, Leandro Gómez, Tiago Villalba, Juan Cogorno, Luciano Davichi, Alejandro Albornoz y Facundo Mareco.

