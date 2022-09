Evita: Tigre y Formosa ganaron el básquet sub 17

Compartir

Linkedin Print

Con la realización de los Provinciales en dos sedes, Formosa y Comandante Fontana, se definieron los campeones de los Juegos Evita en básquet sub 17. En femenino el título quedó en manos de Pozo del Tigre y en masculino fue para Estudiantes de Formosa.

En la rama femenina el Provincial tuvo sus partidos en el estadio Centenario con estos participantes: Zona A: Pozo del Tigre, El Colorado y Misión Tacaaglé. Zona B: Ingeniero Juárez, Sarmiento de Formosa y Laguna Yema.

Arrancaron la fase regular el jueves, la cerraron el viernes y esa noche se cumplieron las semifinales. Antes de esos encuentros, en el Centenario entrenó el plantel de La Unión de Formosa y las chicas aprovecharon no solo para ver la práctica sino también para sacarse fotos con los jugadores y con Sebastián Ginóbili, el entrenador.

Volviendo al juego, Ingeniero Juárez venció a Tacaaglé por 43 a 9 y se anotó en la final. Siguió sus pasos Pozo del Tigre superando a Laguna Yema por 31 a 6.

El partido decisivo estaba armado y llegó el momento de jugarlo en la mañana del sábado. Pozo del Tigre frente a Juárez con un primer tiempo totalmente equilibrado donde no había diferencias en las cifras -9 a 9-. Ya en el tercer cuarto Tigre logró generar una distancia de 18 a 11 que le iba a permitir tomar el control del partido y liderar las cifras hasta el cierre llegando a tener una distancia de dos dígitos que Juárez logró achicar en el tramo final, metiendo mucha presión, para un definitivo 26 a 20.

Campeonato ganado para Pozo del Tigre que representará a Formosa en Mar del Plata con estas jugadoras: Milagros Argañaraz, Karina Rodríguez, Gabriela Talavera, Isela Domínguez, Nora Frías, María Albornoz y Anahí Vallejos.

En masculino, el torneo se realizó en el salón Municipal de Comandante Fontana con estos elencos: Zona A: Laguna Yema, Fontana y Belgrano. Zona B: Estudiantes de Formosa, Ingeniero Juárez y Misión Tacaaglé. Zona C: Villa Escolar y Laguna Naineck.

En semifinales, Estudiantes de Formosa se metió en el partido final al vencer a Belgrano por 115 a 28 y los dueños de casa, Fontana, superaron a Villa Escolar por 68 a 25 para hacerse dueños de la posibilidad de jugar por el título de local.

En la jornada decisiva, por el tercer puesto, Belgrano superó a Villa Escolar por 44 a 29. En la final por el título, Fontana logró desnivelar en las cifras al final del primer tiempo y ganaba por 44 a 33. Pero Estudiantes respondió en el tercero, quedaron igualados en 62 y en los 10 minutos finales el elenco de la capital se llevó la victoria con un 90 a 81.

El equipo campeón de Estudiantes de Formosa tuvo este plantel: Facundo Vera, Gabriel García, Bruno Gutiérrez, Lautaro Bogarín, Valentino Pagliano, Santiago Cuevas, Matías Pikaluk, Santino Gómez y Agustín Policastro.

Compartir

Linkedin Print