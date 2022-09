Evita: Tigre y Pirané, dueños del handbol Sub 16

Compartir

Los Provinciales de handbol sub 16 de los Juegos Evita coronaron a sus campeones. En femenino el título quedó en poder de Pozo del Tigre al vencer en la final a Villa Dos Trece; y en masculino ganó Pirané superando en el juego decisivo a Laguna Blanca.

La competencia para las chicas se desarrolló en la capital provincial en el Polideportivo de la Escuela Pablo Pizzurno.

Los equipos recorrieron la fase clasificatoria en cuatro zonas: Zona A: Pozo del Tigre y San Martín Dos. Zona B: Villa Dos Trece, Clorinda y El Chorro. Zona C: Formosa y Pastoril. Zona D: Villa Escolar y Misión Tacaaglé.

El viernes terminó esa instancia y en la jornada final, cumplida en la mañana del sábado, se jugaron las semifinales. Allí Pozo del Tigre se ganó el boleto a la final al superar a Formosa 25 a 5 y Villa Dos Trece se impuso a Misión Tacaaglé 13 a 5.

Vino la final que iba a quedar en poder de Pozo del Tigre que ya en el primer tiempo tenía ventaja de 10 a 2. Villa Dos Trece mejoró su producción ofensiva en el segundo tiempo pero no pudo achicar cifras para que el resultado final favorezca a Tigre por 21 a 7.

Las campeonas de Pozo del Tigre, que representarán a Formosa en Mar del Plata, son Abril Albornoz, Carmela Argañaraz, Ana Godoy, Ana González, Angeles Paz, Sofía Quispi, Reyna Tolaba, Marisela Tordoya, Luciana Gómez y Victoria Farfan.

Para los varones la competencia tuvo sede en el Polideportivo de Laguna Blanca. En este caso también con cuatro grupos para la primera fase: Zona A: Laguna Blanca y El Chorro. Zona B: Pozo del Tigre, Clorinda y San Martín Dos. Zona C: Misión Tacaaglé, Los Chiriguanos y Misión Laishí. Zona D: Pirané, Formosa y Pastoril.

En las semifinales Laguna Blanca venció a Misión Tacaaglé por 22 a 17 y Pirané a Pozo del Tigre por 19 a 7. Con el anfitrión en la final se vino el último partido del Provincial con gran expectativa. Laguna Blanca y Pirané ofrecieron un atractivo juego que iba a terminar igualado en 17 al final del tiempo regular. Fueron por el suplementario y allí Pirané puso el trámite a su favor con un 24 a 19 que le permitió ganarse el boleto para la instancia Nacional.

Estos son los integrantes del campeón, Pirané: Joaquín Fernández, Matías Quintana, Alvaro Ramírez, Santino Samudio, Benjamín Basualdo, Sebastián Miño, Hernán Díaz, Juan López, Agustín Jazmín, Bautista Vega, Emilio Bareiro y Gianluca Nostrani.

