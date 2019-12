Evo comenzó a planificar la campaña presidencial desde Buenos Aires

Compartir

El presidente derrocado de Bolivia, Evo Morales, contó ayer que mantuvo en Buenos Aires una reunión con dirigentes de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), y de organizaciones afines para “planificar” la campaña para las próximas elecciones presidenciales en su país.

Evo llegó de México a la Argentina la semana pasada en carácter de refugiado y reveló desde su cuenta de Twitter: “A un mes del golpe de estado en Bolivia, sostuvimos nuestra primera reunión en Buenos Aires con algunos dirigentes departamentales y nacionales de movimientos sociales, alcaldes, dirigentes del MAS y asambleístas para hacer una evaluación política y planificar para la campaña”.

El ex mandatario fue designado por su espacio como jefe de campaña para los comicios convocados por el gobierno de facto boliviano, que aún no tienen fecha de realización.

También desde su cuenta de Twitter, Morales le contestó al senador boliviano Oscar Ortiz al indicar que no tiene vínculos societarios con ningún “conglomerado de empresas” y volvió a acusar a la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.

“Quienes me acusan de ser dueño de un conglomerado de empresas, que presenten una sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas; es otra vil mentira, montada por el gobierno de facto de Áñez, (el dirigente cívico Luis Fernando) Camacho y (el ex presidente Carlos) Mesa, en su plan de persecución y acoso”, sostuvo.