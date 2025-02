Evo Morales anunció su candidatura presidencial en Bolivia

Pese a que la Justicia de Bolivia se lo impide, el ex mandatario boliviano Evo Morales (2006-2019), anunció junto a sus seguidores que se unirá al partido político Frente para la Victoria (FPV) y se postulará como “candidato único” a la Presidencia para las elecciones del 17 de agosto, después de perder el histórico liderazgo de casi 30 años del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

“¡Ya tenemos el partido para participar en las elecciones de este año!”, dijo Morales desde el Trópico de Cochabamba (centro), su bastión político y sindical, de donde no ha salido desde el 24 de octubre de 2024, y en el que se encuentra protegido por sus afines para evitar una orden de captura en su contra por un caso de trata agravada de personas.

“Con el Frente para la Victoria nuevamente vamos a ganar las elecciones nacionales (…) quiero que sepan que no hay ningún condicionamiento, acá es todo para salvar Bolivia”, afirmó el ex mandatario, un día antes que el MAS del ala afín al presidente Luis Arce, de quien se encuentra distanciado, realice un congreso para definir los mecanismos para elegir al binomio oficialista, ya sin la participación de Evo Morales.

El acuerdo firmado entre el movimiento liderado por Morales y el FPV, de Eliseo Rodríguez, en la localidad de Lauca Ñ establece que el ex jefe de Estado es el “candidato único” a la Presidencia, mientras que el nombre del postulante a la Vicepresidencia será definido más adelante con el fin de “resolver los temas de justicia, economía y otros”.