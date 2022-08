Evolución Radical Formosa: «Defienden a Cristina Kirchner y se olvidan de los formoseños»

Compartir

Linkedin Print

Luego de que el lunes, fiscales pidieran una condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Evolución Radical Formosa se pronunció a través de un comunicado donde cruzó a la clase politica local porque defienden a la funcionaria nacional y «se olvidan de los formoseños».

«Cristina Kirchner enfrenta nuevamente una causa por corrupción. Se la acusa de liderar una asociación ilícita en la causa Vialidad, donde con sobreprecios se otorgaban obras a Lázaro Báez, muchas de las cuales nunca se ejecutaron. Hoy la justicia parece avanzar, los argentinos vislumbramos un poco de esperanza mediante el trabajo del fiscal Luciani quien, en un tremendo acto de valentía se animó a denunciar y realizar un arduo trabajo para reunir las pruebas que demuestran la culpabilidad de la vicepresidenta», comienza el comunicado.

Agrega que mientras tanto en un mundo casi paralelo la clase política oficialista formoseña sale a defender a su líder donde «los 37 intendentes de Formosa (si, todos) firmaron un comunicado apoyando a Cristina. Que bueno sería que se preocupen y ocupen de las cosas importantes. En la capital no pueden ni garantizar el transporte, en la interior falta agua, mejoras, infraestructura. Lo que deberían firmar es un comunicado pidiendo aumento de la coparticipación al Gobernador, ya que en Buenos Aires reclama un gobierno federal, pero en Formosa Gildo se queda con todo y amenaza a los intendentes».

«Los diputados nacionales están en la misma sintonía. Los tres representantes de Formosa por el partido justicialista rubricaron su firma en una carta de apoyo a Cristina. Ellos, que deberían estar presentando proyectos que beneficien a Formosa porque para eso los votó la gente, malgastan su tiempo en extorsionar a la justicia mientras Daldovo da que hablar en los medios nacionales por ser la diputada que nunca habló ni presentó ningún proyecto, casi igual a sus compañeros de bancada», sigue el escrito.

«Mientras que en Formosa tenemos los salarios más bajos del país, los índices de analfabetismo, de mortalidad materna, mortalidad infantil más graves, los representantes del partido justicialista formoseño están más preocupados por defender a la jefa de una banda delictiva que por solucionar los problemas de los formoseños», denuncian.

«Necesitamos representantes formoseños que defiendan nuestros intereses y se ocupen de nuestras necesidades, no que se dediquen a defender a una banda de delincuentes encabezada por Cristina. Están presionando a la justicia, la están extorsionando. No hay proscripción, no hay persecución política. Los argentinos nos merecemos justicia y que vayan presos los que estafaron nuestra nación», culmina el comunicado.

Compartir

Linkedin Print