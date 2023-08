Ex Combatiente: «El peronismo es el único que siempre reivindicó la Causa Malvinas»

“Alfonsín jamás nos recibió, De La Rúa nos quitó la Obra Social y Macri como jefe de Gobierno de CABA suspendió las pensiones”, sostuvo el veterano de guerra.

Carlos Muelas, ex combatiente de la guerra de Las Malvinas manifestó que su experiencia como veterano indica que, en los dos modelos políticos en disputa, también hay una grieta en la cuestión Malvinas.

“Cuando terminó la guerra, los militares nos hicieron firmar un acta donde nos comprometemos a no hablar de lo sucedido en las Islas. Cuando asumió Alfonsín teníamos la esperanza de que el Estado Nacional nos reconozca. Sin embargo, al igual que los milicos, Alfonsín no nos recibió y nos invisibilizó durante todo su gobierno”, aseveró.

Y agregó: “Tuvimos que esperar a un gobierno peronista para ser reconocidos como héroes de guerra, fue el primero en valorar nuestro servicio por la Patria y otorgarnos una pensión estatal y una obra social”.

Lamentó Muelas que “en el 2000 otra vez padecimos el revés de un gobierno radical, cuando Horacio Rodríguez Larreta, hoy precandidato de Juntos por El Cambio, en ese entonces interventor del PAMI, nos quitaba la obra social a los veteranos”.

El exveterano manifestó que “nuevamente el peronismo, esta vez en la presidencia de Néstor Kirchner volvía a preocuparse por nosotros y nuestras familias”.

“No sólo nos devolvió la obra social, sino que además nos incrementó sustancialmente el monto de las pensiones, teniendo por primera vez un ingreso que nos permitiera vivir como corresponde”, precisó.

Y añadió: “Cristina Kirchner trajo otra reparación, convocando a una junta médica para determinar las secuelas de la guerra y otorgarnos, a quienes tuviésemos más del 66% de incapacidad laboral, un subsidio extra a la pensión”.

Agregó el héroe de Malvinas que “debo reconocer también aquí al gobernador Gildo Insfrán, ya que el Gobierno Provincial se ocupó de que los veteranos formoseños tengamos vivienda y trabajo”.

“De la misma manera, fueron incontables las veces que el doctor Insfrán nos manifestó estar a disposición nuestra y siempre cumplió con su palabra. Cada vez que lo necesitamos, tuvimos las puertas abiertas y en cada ocasión, tuvimos una respuesta de su parte”, expresó.

Reflexionó Muelas que “es indudable todo lo que el peronismo ha hecho, no sólo por los héroes y sus familias, sino también por reivindicar la causa Malvinas, por luchar siempre para recuperar nuestras Islas” y lamentó que “la oposición mientras tanto, jamás nos recibió y nunca se preocupó por nosotros”.

Asimismo, opinó que “la actitud de la oposición se debe a que a ellos jamás les importó Malvinas. De hecho, Macri cree que son un gasto y Patricia Bullrich, hoy precandidata de Juntos por El Cambio, sostuvo que «había que cambiarlas islas por vacunas”.

“Para los radicales y el PRO, las Malvinas son inglesas. Más aún, durante la presidencia de Macri, publicaron mapas donde figuraban como las islas Falkland”, señaló.

