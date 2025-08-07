Ex dirigente agrario tuvo una charla abierta y brindó definiciones y advertencias



EL COLORADO. El fin de semana próximo pasado se llevó a cabo una charla debate con la presencia del ex dirigente agrario federado y escritor, Pedro Peretti, autor del libro “El Campo Popular”. Al término habló con medios locales presentes, expresando que “me llamó la atención la cantidad de gente presente, mostrando interés por la charla por lo que estoy muy agradecido e impactado por la cantidad de obras y tantas cosas que he visto acá en Formosa, una provincia extraordinariamente pujante que ustedes deben valorarla, ya q ue, para nada se ve en otras provincias”.

Luego opinó que “hay que proponer una política agraria distintas, fundada en el chacarero genuino y no en el rentista rural; fundada en el pequeño y mediano productor: el que genera trabajo, arraigo. Una política agracia clave. La sojisación no le ha traído ninguna solución, más bien ha destruido más de lo que ha generado la República Argentina, ha destruido 103 mil chacras mixtas cuando había retenciones cero. Son 103 mil productores agropecuarios y 13 millones de hectáreas hipotecadas, sólo en el Banco Nación”.

Luego criticó que “ese modelo no va más y no puede seguir en la Argentina; estamos en medio de una hecatombe política, social y económica en la Argentina y hay que darse cuenta que esto es un desastre”.

El ex dirigente agrario observó incluso en el aspecto de la salud, mostrando incredulidad preguntándose “¿cómo se puede permitir que se ataque la política de salud de la provincia de Formosa impunemente. Esto hay que parar y se hace con participación y la gente votando bien”.

Completando la idea anterior hizo ver que “tenemos una primera acción de defensa en septiembre en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, porque si en esa elección no le va bien a la provincia de Buenos Aires, se abre una etapa llena de incógnitas y que por lo tanto le irá muy mal en octubre, creo que se termina el gobierno”, advirtió.