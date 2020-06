Ex empleados de Casa Grande: UTHGRA rechazó oferta de la administración por poco “satisfactoria”

Compartir

Ayer a la mañana se llevó adelante una reunión en la Subsecretaría de Trabajo entre la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina – seccional Formosa (UTHGRA) -quienes estaban en representación de los ex empleados del Hotel Casa Grande- y la administración del lugar que días atrás -debido a la pandemia- cerró sus puertas dejando sin fuente laboral a sus trabajadores.

“Estamos esperando a ver qué pasa con nosotros. Yo soy uno de los 10 despedidos. Estuve trabajando 7 años, pero hay compañeros que estaban desde hace 19 años”, comentó un ex empleado al Grupo de Medios TVO.

“Nosotros ya estamos en calidad de despedidos, ahora lo que aguardamos es llegar a un acuerdo en cuanto a la indemnización”, confió.

Al ser consultado si se esperaba la noticia del despido reconoció que “estábamos al tanto de que el turismo iba a tener muchas dificultades; nosotros trabajamos con la gente que viene de afuera pero ahora con la pandemia no entra nadie”.

“Nos dijeron que era difícil de sostener la situación porque estaban alquilando, pagaban impuestos y sueldo”, dijo.

“Nosotros obviamente que ya estamos pensando en cómo vamos a hacer de ahora en más, aparte con la situación en la que está la provincia será difícil conseguir otro empleo, por eso pensamos en tener un buen dinero para aguantar mientras dure esta emergencia sanitaria”, asintió el mismo.

Por otro lado, antes de ingresar a la reunión, Eusebio Salina, representante de UTHGRA en Formosa, confió que “lo único que queremos es que liquiden a los trabajadores como corresponde”.

“Hay trabajadores con muchos años de antigüedad”, reconoció.

Cuarto intermedio

Por último, según pudo saber este medio, la reunión pasó a un cuarto intermedio para hoy a las 11 horas, ya que la propuesta por parte de la administración no alcanzó las expectativas. “Su oferta no fue satisfactoria para el sector de los trabajadores, y por eso se pasó a un cuarto intermedio para mañana -por hoy- donde presentarían otra oferta”, dijo un vocero de UTHGRA.