Ex suegra de Paulo Londra: «No siempre el diálogo entre ellos es sano y termina bien»

Ayer a la mañana, y en medio de la tensa relación entre Paulo Londra y su ex, Rocío Moreno, nació la segunda hija de ambos, Francisca. “La beba está bien y ahora a esperar”, dijo el cantante ante la prensa que lo esperaba. Ante la consulta sobre si ya había tenido en brazos a la recién nacida, respondió: “Sí, sí. La nena ya se bajó una leche, así que chocho. Ahora voy a buscar a la mayor y a estar con ella”. Sin más declaraciones, se retiró del lugar en un auto que manejaba su madre.

Sin embargo, el cronista de Intrusos, Pablo Layus también logró que la mujer le brindara algunas palabras. “Estamos felices, amamos a nuestras nietas”, expresó. En relación a la demanda que su nuera le hizo a su hijo, señaló: “De nuestra parte nunca estuvo nada mal, gracias a Dios”. Y cerró: “Estamos realmente felices, espero pronto poder conocerla”.

Lo cierto es que, luego de que trascendiera que Londra no estuvo en el parto por pedido expreso de su ex, en la tarde quien tomó la palabra fue Marina, su suegra y la única persona que presenció el nacimiento. “Ro está bien, recuperándose. Estoy feliz de haber participado de este momento tan especial, es algo inexplicable, las sensaciones son todas y maravillosas. Me tocó estar en el parto, en el nacimiento de una nieta. Es un conjunto de sentimientos, por ver a la hija de uno en una situación de cesárea….”, comenzó expresando. Y se refirió al hecho de acompañar a su hija en ese momento tan íntimo: “Ya estaba hablado de antes, para que tenga un parto tranquilo y esté contenida, y pensaron que lo mejor era que yo la acompañe”.

Acto seguido, Maite Peñoñori le consultó sobre el supuesto episodio que había sucedido el último viernes, en el que en medio de una pelea él la termina insultando a Rocío y por eso la joven le pide a Ana Rosenfeld hacer una denuncia por violencia psicológica. “Hay varias situaciones que son recurrentes en esto de que por ahí no siempre el diálogo es sano y si, no siempre termina bien. En el estado de ella sobre todo, en el que se encontraba y en el que se encuentra aún hoy todavía, no es para menos que se angustie”, aseguró Marina. Pero reconoció: “Tendrán que pasarlo, ponerse de acuerdo, aprender a que hay unas niñas en el medio y tendrán que sobrellevar esto y buscar un equilibrio en el diálogo”.

Por otra parte, contó detalles del momento en el que el intérprete conoció a su hijo. “Paulo vino porque Rocío le avisó la fecha de la cesárea, el horario. Hubo un diálogo permanente durante el día, primero él con Rocío y después conmigo. Él viene antes de que se produzca la cesárea, se instala en la habitación y una vez que la bebé ya estaba en la parte de neo, él se queda a verla. Yo le saqué la foto que subió”, aseguró.

Por último, reveló un insólito dato del nacimiento de la primera hija de la pareja. “Es cierto que Paulo andaba con la Play en el primer parto. En este no, acompañó a la bebé en neo y después vino a la habitación para preguntar cómo estaba Rocío”. “Tratamos de no ser dos bandos de familia, es algo que lo tienen que solucionar los chicos, no es sano estar mal”.

