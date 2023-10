Excelente gesto: la misión solidaria detrás del viaje de Julián Weich a Mozambique

Julián Weich sorprendió este jueves por la mañana a sus miles de seguidores de las redes sociales al publicar un video que grabó desde la sala de embarque del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en donde esperaba para abordar el primero de los aviones que lo trasladará con destino final a Mozambique, al sureste de África.

Allí, relató el periplo que le espera las próximas horas hasta llegar, ya que tendrá diferentes escalas en aeropuertos y ciudades del mundo. “¿Cómo están? Hoy, jueves 19 de octubre, 10 de la mañana, comienza el primer vuelo rumbo a Mozambique. De acá nos vamos a San Pablo (Brasil), después a Johannesburgo (Sudáfrica), de ahí a Maputo (Mozambique), y sigue el viaje”, contó el conductor que durante los próximos días no estará presente en Vivo para vos, su programa de El Nueve.

“Les voy a ir contando todo lo que pueda porque realmente es un viaje del cual no conozco nada”, dijo sobre el destino y anticipando que utilizará sus redes sociales para compartir sus vivencias y experiencias.

Luego, explicó que el objetivo de su viaje es reencontrarse con Juan Gabriel Arias, el cura argentino que misiona en Mozambique desde el año 2000, pero que se instaló de manera definitiva hace ocho años. Allí, realiza proyectos de educación y también trabaja en la mejora de centros médicos, en la construcción de casas de material, energía solar, siembra y en la Casa Diego Maradona, donde alojan a las mujeres que viajan para parir.

“Vamos a conocer su misión”, dijo sobre su encuentro con Juan Gabriel Arias, y no quiso dar más detalles al respecto. “Por ahora, nada más. Besos”, se despidió el conductor antes de subir al primer vuelo del viaje que sin dudas será una experiencia inolvidable.

El actor que supo destacarse en Pelito pero que luego se formó como conductor, desde hace años que tiene una faceta solidaria. Por caso, hace 31 años que es embajador de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y ha colaborado con distintas causas relacionadas a los chicos. Además, formó parte de distintas misiones que no ha querido revelar públicamente para mantener la humildad que lo caracteriza y porque no le interesa que parezca que lo promociona, sino que lo hace de corazón, ya que está abocado a su costado espiritual.

Por ejemplo, en una entrevista contó que estaba apadrinando a dos chicos de Mozambique para que pudieran terminar sus estudios universitarios. Por ese entonces, sorprendió ya que antes no se había referido públicamente a su costado solidario. Hoy, ocho años después, decidió emprender un viaje y conocer a muchas de las personas que ha ayudado en este tiempo.

En mayo del año pasado, Larcio Langane -uno de los apadrinados por el conductor y su esposa, Bárbara- dio una entrevista a Infobae en la que contó su historia de vida: estudió en la Universidad Católica Argentina por una gestión del cura Juan Gabriel Arias, lo hizo con ayuda de Julián, además en África creó una empresa que recicla botellas de vidrio y las convierte en vasos y obtuvo un premio de U$S 7.000.

Larció llegó a la Argentina junto a otro compañero llamado Jossias, ambos fueron apadrinados por Julián Weich y su esposa, quienes le dieron alojamiento y solventaron sus gastos cotidianos durante el tiempo que estuvieron estudiando. El matrimonio les prestó un departamento ubicado en Honduras y Scalabrini Ortíz, en el barrio de Palermo.