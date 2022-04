Compartir

El director de Gestión Ambiental del Municipio, Guillermo Pereira, convoca a vecinos y vecinas a colaborar en la salud ambiental de la ciudad, que incluye, entre otras acciones, evitar depositar residuos en lugares no permitidos y contribuir en la erradicación de los microbasurales.

Lo hizo al indicar que en los barrios donde se realizaron operativos integrales durante los últimos días se generaron nuevos depósitos de residuos convencionales y no convencionales.

“El Municipio realiza esta tarea en el marco de las políticas para lograr una ciudad limpia, ordenada y saludable, que establece parámetros de convivencia social para contribuir con la salud y el bienestar de todos los vecinos y vecinas”, dijo.

Lamentó que las tareas de saneamiento ambiental sean afectadas por personas que aún no están concientizadas sobre la acción en conjunto que propone la Comuna desde una gestión con políticas participativas.

Recordó que existen normativas, como fortalezas institucionales, respecto a la sanción para los responsables de estas acciones, pero acotó que se continúa en el camino de la concientización.

“Estamos trabajando mucho en la concientización y tenemos áreas para el apoyo de vecinos y vecinas que necesiten el retiro de volúmenes importantes de residuos, desde el Centro de Atención al Vecino (0800-9999-147) hasta los departamentos específicos abocados a esta tarea”, apuntó.

Por ello, reiteró el pedido de entender que no solamente se causa un perjuicio al Municipio, que aporta el trabajo y los recursos, sino a la propia calidad de vida de quienes habitan en la comunidad, por lo cual exhortó a tener en cuenta que la responsabilidad individual hace al bien del conjunto.

