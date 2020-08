Exigen cese de clases presenciales y urgentes acciones de prevención en Ramón Lista

Compartir

El dirigente radical y referente del movimiento Unión Alfonsinista de Formosa, Carlos Toloza, manifestó que “existe en el Departamento Ramón Lista un estado de angustia y de conmoción social en casi todas las localidades, originadas por la situación de la pandemia y sobre todo por la vecindad con comunidades salteñas, donde el coronavirus ha entrado con mucha fuerza, afectando a numerosas personas, incluso Salta ha registrado un caso positivo en Los Blancos, localidad por donde la mayoría de los formoseños ingresan al departamento Ramón Lista. Conmoción social que la presencia de funcionarios provinciales integrantes del Consejo Covid -19 no ha logrado despejar, sino todo lo contrario, lo han aumentado. En el caso de los docentes, muchos de ellos temen ser responsabilizados por el contagio si desgraciadamente se diera en la zona”.

Toloza afirmó que “en este contexto, tanto las comunidades aborígenes como los sectores no aborígenes que trabajan y viven en las comunidades tienen un justificado temor al contagio de Covid-19, ya que la relación de todas las comunidades de originarios formoseños con sus hermanos salteños es diaria y permanente por caminos vecinales y sendas peatonales”.

Toloza señaló que, “según los vecinos de El Potrillo, habría habido al menos dos casos sospechosos en Palmar Largo, correspondientes a trabajadores salteños de la empresa Pluspetrol, uno de los cuales dio supuestamente positivo en Salta, por lo que se originó un gran temor, dado que el hombre habría estado en contacto con muchas personas del lugar”.

Toloza afirmó que “el problema es desde un punto de vista sanitario como se sabe, pero que deriva en un grave problema social, dado que hay Caciques que han cerrado y bloqueado por su cuenta sus comunidades y no dejan entrar a los docentes y a ninguna otra persona que no sea de la comunidad”.

Por su parte los docentes, advirtió el referente radical, “no sólo denuncian que las escuelas no están en condiciones, sino que se están exponiendo y temen sufrir las represalias de los originarios si algún niño llega a contagiarse, porque están seguros que los responsabilizarán, como ya se escuchan algunas voces en las comunidades”.

Toloza, contó que un Mema de El Potrillo, manifestó que ‘están muy preocupados, porque las autoridades mandan al Palmar Largo a todas las personas sospechosas de virus para hacer aislamiento, donde cada día se van a trabajar a la comunidad los maestros y profesores que viven en el lugar “.

“Los docentes por su parte han hablado con el Delegado Zonal Giménez para que se suspenda las clases pero no les hace lugar ni caso, y han redactado entonces notas dirigidas a las autoridades provinciales, que se están haciendo firmar entre los docentes y padres de alumnos”, señaló.

“Docentes y Caciques coinciden en que si entra el virus en las comunidades será un desastre, por lo que desde nuestro movimiento político advertimos al gobierno de la situación y le solicitamos que suspenda las clases presenciales y se implementen medidas de prevención y vigilancia permanente y de mayor alcance, con más presencia de sanitaristas en las comunidades”, finalizó.