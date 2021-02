Exigen el cambio de carátula para el caso del hombre que está detenido por ahorcar a su perra

Compartir

Linkedin Print

Días atrás se viralizó a través de las redes sociales, un caso de “maltrato animal” ocurrido en el barrio Laura Vicuña, donde la conocida proteccionista Lili González denunció que un hombre ahorcó a su mascota en un monte de la zona, por lo cual instó a los vecinos que la llamaron a que denuncien el caso para que todo el peso de la ley caiga sobre el inadaptado.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO González comentó que los vecinos fueron a denunciar y valoró que se hayan animado, también agregó que en una primera instancia acudió la Policía al lugar pero no hizo nada, los efectivos ni siquiera se dirigieron hasta donde se encontraba el animal muerto; debido a la gran presión en torno a este caso que generó gran indignación social, al día siguiente se constituyeron nuevamente los uniformados en el lugar, levantaron el cadáver del animal y detuvieron al hombre sindicado como autor del hecho.

Asimismo, la proteccionista dijo que se presentará como querellante en la causa y no descansará hasta que se haga justicia, para que este tipo de casos no se vuelva a repetir.

“Primero quiero decir que se pide el cambio de carátula, porque lo que ocurrió no es maltrato animal quesolo enmarca en lo contravencional y no en lo penal. Queremos que se re-caratule en actos de crueldad animal (artículo 3 Inc. 7 del Código Penal), ya que la perra fue asesinada”, dijo.

Seguidamente dejó en claro que “el cambio de carátula es importante porque así lo vamos a poder llevar a juicio, puesto que al ser contravencional limpia una escuela o una sala y queda todo en la nada”.

“Esto tiene que sentar un precedente en la provincia de Formosa, y debemos lograr una condena ejemplar”, clarificó.

Al referirse a cómo sucedieron las cosas recordó: “a mi me mandaron un mensaje para ver cómo podía ayudar, fui al barrio, hablé con los vecinos, primero nadie quería denunciar hasta que les hice ver que este tipo de personas empiezan matando un perro y después siguen por un ser humano”.

“La gente se animó a denunciar. Fue un trabajo en conjunto con los vecinos”, valoró finalmente la mujer.

Compartir

Linkedin Print