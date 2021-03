Exigen la entrega inmediata de “Trikafta” para Mateo Figueredo que está internado en grave estado de salud

Compartir

Ayer a la madrugada, Mateo Figueredo (17), el adolescente formoseño que padece fibrosis quística, fue hospitalizado en el Hospital de Alta Complejidad debido a complicaciones en su salud; vale recordar que el mismo aguarda que se cumpla con lo que ordena la medida cautelar de la Justicia Provincial donde intima a Incluir Salud -ex Profe- que “entregue en forma inmediata y en las cantidades necesarias la medicación trikafta”, según indicó Laura Antunez -madre del chico- dicha medicación mejoraría de manera notable la salud de su hijo.

La madre del muchacho había comentado que para que “Incluir Salud” se haga cargo de la compra del medicamento, primero debieron recurrir a la Justicia Federal, pero la jueza María Belén López Macé se declaró “incompetente”, finalmente la Dra. Claudia Pérez Greppo, a cargo del juzgado en Feria de Formosa, dispuso la medida cautelar solicitando la entrega del medicamento Trikafta en la dosis y con la frecuencia solicitada por el médico tratante de Mateo.

“La medicación se fabrica en Estado Unidos y no está aprobado por ANMAT, por eso la obra social debe hacerse cargo de adquirirla. Es un milagro en la fibrosis quística que va a ayudar a Mateo, porque él está muy deteriorado”, aseveró.

Ahora, y teniendo en cuenta que la salud del mismo sigue deteriorándose y aún no se concreta la entrega de su medicamento, a través de las redes sociales se encaró una cruzada para que el pedido llegue a la mayor cantidad de personas y en donde se hace responsable al Estado de “dejarlo morir” sin dar respuestas a sus necesidades porque “el Estado siempre es responsable de garantizar la protección de cada ciudadano que habita el suelo argentino”.

“Vivimos en un país de inmorales. Donde la vida de un chico no vale nada. Donde la desvergüenza sobra, donde salvarse sólo depende de tener una ‘cuña’. Escuché una y mil veces que la patria es el otro, pero parece ser que para ser patria antes debes conseguir algún privilegio para poder vivir, comer, educarte o poder acceder a la salud”, dice uno de los posteos compartidos cientos de veces.

“Y no tengo ningún color político, tengo sangre en las venas, tengo impotencia e indignación porque mi única bandera está construida de los pedazos de las luchas de cientos de pacientes que luchan todos los días por respirar, está construida por la memoria de aquellos que dejaron todo y aun así no lo lograron. Porque mi único color es el de la esperanza de lograr un futuro mejor para cada paciente, un camino con igualdad y derechos. Tengo impotencia porque veo como la vida de nuestros seres queridos se apaga delante de los ojos de quienes deberían protegerlos y no hacen nada”, continúa.

Asimismo, se alerta que “el tiempo de Mateo se acorta” y “su vida se apaga”. “Mateo no tiene tiempo para perder. Hoy es él, pero mañana podés ser vos, tu hijo o un ser querido”.

