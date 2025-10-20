Éxito de la «EcoFeria del Río» en su edición especial por el Día de la Madre

En el marco de los festejos por el Día de la Madre, la Municipalidad de Formosa, a través de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo y el Museo Ferroviario Municipal, llevó adelante una nueva edición de la EcoFeria del Río, con una jornada especial dedicada a las familias formoseñas.

El evento tuvo lugar en el Paseo del Río, ubicado en la intersección de avenida Napoleón y Entre Ríos, un espacio natural que se ha consolidado como punto de encuentro para los vecinos y visitantes que disfrutan de actividades al aire libre, el arte local y la producción sustentable.

La jornada estuvo marcada por un hermoso espectáculo musical a cielo abierto, con la presentación de la Orquesta y Coro Intercultural Naugo del Museo Ferroviario Municipal, y la participación especial de la agrupación Amalgama Folk, quienes brindaron un repertorio cargado de emociones y sonidos que celebraron la diversidad cultural y el espíritu festivo de la ocasión.

Además del espectáculo, los asistentes pudieron recorrer los distintos stands de la feria, donde emprendedores locales ofrecieron una amplia variedad de productos: desde artesanías y plantas hasta propuestas gastronómicas y jugos naturales, todo en un entorno que invita a la conexión con la naturaleza.

Desde la organización destacaron la gran convocatoria y expresaron su agradecimiento “a todas las personas que se acercaron a compartir y disfrutar de esta jornada llena de música, alegría y naturaleza”.

La EcoFeria del Río continúa posicionándose como un espacio de encuentro comunitario que promueve el arte, la cultura y el desarrollo sustentable, fortaleciendo los lazos entre los vecinos y revalorizando el patrimonio natural y cultural de la ciudad.