Éxito total: se realizó el sábado la sexta edición de la Maratón «UNaF Corre»

El sábado 11 de noviembre, la Universidad Nacional de Formosa llevó a cabo la 6ª edición de la Maratón Participativa y Solidaria “UNaF Corre”, como parte de las actividades por el 35° aniversario de la casa de estudios.

El evento, que se realizó en horas de la mañana, tuvo las modalidades 5 km y 10 km, en la categoría masculina y femenina. También se desarrolló la modalidad “Kids”, es decir para los niños, en este caso de 400 y 800 mts.

Las actividades fueron encabezadas por el rector Prof. Esp. Augusto Parmetler, quien estuvo acompañado por autoridades de la casa, docentes, no docentes, estudiantes y comunidad universitaria en general.

Al respecto, el rector Parmetler destacó que “se inscribió mucha gente que se animó a correr a pesar del calor que tenemos. Quiero agradecer a todos los que hay apoyado y colaborado para que esta maratón sea posible, el personal de la universidad, al Banco Hipotecario que nos ha brindado las camisetas, a la Municipalidad que ayudó a la realización de esta jornada y a todas las entidades que han hecho donaciones”.

“Si bien esta maratón es gratuita para los corredores y les regalamos las camisetas, les solicitamos a modo solidario la donación de alimentos que se destinarán a una fundación. Hay que destacar la presencia de deportistas profesionales que han participado en maratones anteriores y hoy también están. Este tipo de acciones sociales nos da beneplácito y ayuda a que la UNaF cumpla nuevamente con su función de estar cerca de la gente”.

Rodrigo Galarza, Secretario General de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria de la UNaF, significó que “es un día muy especial para la universidad, y estamos culminando las acciones por el 35° aniversario de nuestra casa de estudios. La maratón ya es tradicional, junta a toda la familia de la UNaF e invita a toda la comunidad a sumarse a esta actividad de unión y de confraternidad”.

Alfredo Santa Cruz, consejero directivo de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN), dijo que “hoy tenemos una gran convocatoria de adultos y niños después de que se suspendió por inclemencias climáticas, por lo que estamos muy contentos de que hoy el tiempo haya ayudado”.

A su turno, la profesora especialista Zully Rivero, organizadora del evento, resaltó: “Es un día de fiesta para nosotros. Es un evento que ha sido reprogramado por inclemencias del clima pero seguimos dentro del mes aniversario, que es octubre”.

“Quiero agradecer a toda la familia de la UNaF porque acá hay mucha gente involucrada, desde los gremios como CEDUF y No Docentes Unidos; todos los claustros presentes, los docentes, los no docentes, los graduados y los estudiantes colaborando para hacer posible esta maratón”, subrayó.

“Fue una verdadera fiesta y un evento solidario también porque recaudamos alimentos no perecederos para una fundación. Todos los años tenemos distintas fundaciones a las que les vamos dando los productos así ellas pueden brindar un servicio de copa de leche o merienda”, enfatizó.

Por su parte, María Laura Gerosa, gerente de la sucursal Formosa del Banco Hipotecario, destacó que “simplemente vine a acompañar y a mostrar presencia en este evento tan importante para la universidad en el mes aniversario y a disfrutar. Hace poco que estoy en la provincia y conocer que la universidad haga este tipo de eventos me parece súper importante tanto para la comunidad universitaria como para la comunidad en su conjunto”.

Compartir en familia

“Es muy lindo compartir en familia, me impulsan en cada entrenamiento, me corrigen cuando me equivoco en la técnica. Eso le da un plus al deporte. Y también formo parte de la comunidad universitaria porque estudio en la UNaF el Profesorado en Historia”, remarcó Catalina Balderrama, ganadora del 2º puesto en 5 km.

La ganadora del 1º puesto en los 10 km fue Florencia Cassin, quien es profesora de Educación Física: “Estoy a cargo del grupo funcional kids que es un grupo de entrenamiento para niños de edades de 5 a 13 años. Muy feliz porque los traje a todos mis niños a participar. Siempre participamos en todos los eventos deportivos así que agradezco a la organización por darnos la posibilidad y el espacio para que podamos disfrutar de este hermoso evento”.

En el caso de UNaF Kids, uno de los participantes Emanuel comentó: “Corrí 800 metros, había tramos en los que me cansaba y creía que no iba a llegar pero finalmente terminé”.

Y una de las participantes más chiquitas de competencia fue Cielo, que contó: “La profe me invitó a correr”, así también formó parte de una de las actividades más importantes que se organizan para celebrar un nuevo aniversario de creación de la UNaF.

La organización de la Maratón “UNaF Corre” expresó los siguientes agradecimientos:

Al Sr. Rector de la Universidad Nacional de Formosa y equipo.

Centros de Estudiantes-Secretaría General de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria- Gerencia y Desarrollo

Centro de Salud Estudiantil. UNaF – Agrupación No Docentes Unidos- Secretaría Privada

UNaF-CEDUF

Subsecretaría de DDHH, Género y Discapacidad – Subsecretaría de Deportes UNaF-F.M 102.7

Radio UNaF-CEPA

Especial mención al jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29 «Cnel. Ignacio José Javier Warnes» a cargo del Cnel. Orlando Martín Fernández quien colaboró con la Banda Militar “Curupayti” dirigida a su vez por el Capitán Maestro de Banda Alejandro Cáceres.

Coca Cola

HR Reparaciones

SOFT GYM-Prof. Liza Rhiner

Profesorado de Biología y Geografía por la labor de clasificación de residuos con tachos ecológicos

Vicerrectorado

Ganadores:

5K

Masculino: 1er puesto: Leonardo Balderrama 2do puesto: Axel Espíndola. 3er puesto: Mauricio Arias

Femenino: 1er puesto: Estefanía Díaz. 2do puesto: Gladys Guillen. 3er puesto: Catalina Balderrama

10K

Masculino: 1er puesto: Gustavo Sosa 2do. Puesto: Nelson Balderrama 3er puesto: Aldo Cuellar

Femenino: 1er puesto: Florencia Cassin 2do puesto: Romualda Bareiro