Exitosa cuarta sesión de»Cuando el río suena, cantos trae»

En la noche del sábado 18, en el Galpón “C” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa, se llevó a cabo una nueva sesión del programa “Cuando el río suena, cantos trae”.

Este espacio, organizado por el Gobierno de Formosa a través de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación, tiene como fin promocionar a “artistas jóvenes que deseen cantarle a Formosa”, concretando así la cuarta edición desde su creación.

Para Graciela Marechal, directora de Acción Cultural, a cargo de la Subsecretaría de Cultura, manifestó que esta propuesta “representa un orgullo”, ya que a través de ella se da a conocer a los artistas que cantan y escriben poesías para Formosa.

“Se la podría llamar como un escenario que está preparado para difundir distintos talentos, sin restricciones de edad, con la única condición de que quieran mostrar sus aptitudes”, añadió en su explicación.

Repasó que en esta oportunidad estuvieron Camila Godoy, Domingo Maza Girón y “La Línea”, que “hicieron vibrar al público presente en el Galpón ‘C’ con pura música y emoción”.

“La entrada es libre y gratuita”, aclaró y recordó que los artistas interesados en participar deben inscribirse.

La funcionaria cultural destacó la convocatoria de esta nueva sesión, tanto del público como de los talentos, ya que el dinamismo y la empatía de ambos en cada encuentro es lo que marca su éxito.

“Como siempre, la Subsecretaría de Cultura continúa trabajando en la promoción de la música, de las artes plásticas en las galerías y del talento de cada artista formoseño”, cerró Marechal.