Exitosa jornada de vacunación: ya se aplicó más del 90% de las dosis recibidas

Compartir

Linkedin Print

El Plan Provincial de Vacunación continuó en la jornada de ayer, inició a las 7 de la mañana y se extendió hasta las 13 horas, en 15 establecimientos educativos de la ciudad. En esta oportunidad, fueron inoculados con la primera dosis de la Sputnik V contra el coronavirus las personas nacidas en los años 1954, 1955 y 1956.

Asimismo, se diferirá por tres meses la aplicación de las segundas dosis de vacunas contra COVID-19 con el objetivo de proteger a la mayor cantidad de personas con alguna condición de riesgo, lo antes posible y reducir así el impacto de las muertes por esta enfermedad.

Más de 50 mil dosis aplicadas

En este sentido, el licenciado Julio Arroyo, jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano comentó que se vivió desde horas tempranas “otra jornada de esperanza y felicidad” e informó que Formosa superó las 50 mil dosis aplicadas de las tres vacunas disponibles en el país, en los distintos grupos poblacionales, y recalcó que la provincia se destaca por tener “la estrategia de vacunación más efectiva”.

Señaló además “se vivió una jornada más de felicidad que iniciamos el 29 de diciembre. Somos una de las provincias con el mayor porcentaje de dosis aplicadas según la cantidad recibida, porque más del 90% ya se ha administrado”.

En este marco, puso en relieve que el Gobierno de Formosa “tiene un plan estratégico de vacunación que es ejemplar, acá se reciben las vacunas e inmediatamente se organiza la distribución y aplicación de las mismas según los grupos etarios”.

Oportunidad en la que recalcó que debido al contexto epidemiológico “son prioridad” los adultos mayores y quienes por sus trabajos se exponen a un riesgo mayor, como el personal de salud y fuerzas de seguridad; “en este sentido, estamos satisfechos porque tenemos al cien por ciento del personal de salud vacunados, muchos con las dos dosis y muchísimos, al menos, con una dosis”.

Indicó además que “en la pagina del Ministerio de Salud de la Nación, en el apartado Monitoreo de vacunas COVID –que es de acceso público- pueden ver todas las jurisdicciones, cuántas dosis de vacunas se recibieron y cuantas se aplicaron. El sistema se actualiza dos veces al día, a las seis de la mañana y a las seis de la tarde”.

Segundas dosis

Cabe señalar que en el marco del crecimiento de casos, se puso en marcha un plan de aceleración de la vacunación y la Comisión Federal de Salud, que encabeza la ministra Carla Vizzotti e integran los 24 ministros de Salud provinciales, decidió por unanimidad que la estrategia será vacunar a la mayor cantidad de personas con la primera dosis y espaciar a 12 semanas (tres meses) la aplicación de la segunda dosis. La estrategia se está instalando en el mundo entero porque, ante la emergencia, es mejor tener con una inmunización del 70 por ciento a la mayor cantidad de ciudadanos posible, dado que eso reduce las internaciones y las muertes. La postergación de la segunda dosis, que sube la inmunización al 80 o 90 por ciento, regirá para todas las vacunas.

“Se está realizando mundialmente, aplicar la mayor cantidad de primeras dosis posibles a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo, para que quienes tengan más riesgos estén protegidos al menos una dosis aplicada. Es mucho más conveniente eso en este momento epidemiológico porque el virus mutó, es mas transmisible, contagioso y letal. Prolongar la segunda dosis no disminuye la efectividad de la vacuna”, explicó el licenciado Arroyo.

Organización

Mención aparte tuvieron los agentes sanitarios y los militantes por la salud y la vida, quienes desde días previos se organizan en los barrios y establecimientos educativos que actuarán como vacunatorios aguardando el “gran día”.

“Los militantes salen a recorrer casa por casa, no importa si llueve o no, avisan a todos los vecinos que hay vacunación y cuáles son las clases que abarca”, comentaba la licenciada Karina Aranda de la EPES N° 31. A la vez, valoró las tres aristas “fundamentales” en la lucha contra el COVID en la provincia: “La inoculación a los grupos de riesgo, el cuidado individual y el operativo de rastrillaje de búsqueda activa de casos”.

Los equipos constaban el DNI en sus padrones y se procedía a la vacunación de las personas. Como en oportunidades anteriores, se tuvo en cuenta situaciones particulares de aquellos adultos mayores con dificultades para trasladarse, por lo que el equipo de salud se acercó a cada vehículo o domicilio particular.

Por último, el testimonio de Eduardo Margueira, un vecino que recibió la primera dosis de la Sputnik V, “para mí es un día muy importante, esto nos da más tranquilidad; si nos da la enfermedad las probabilidades que se agrave es menor. Continuaremos con los mismos cuidados de siempre sumado a que nuestra respuesta inmunitaria será mejor. Estoy muy conforme con todo, la otra vez me acerqué por dudas burocráticas y me trataron con un cariño, un amor y respeto que es difícil de verlo en otras partes del país; la calidad humana que tiene Formosa nos diferencia del resto”.

Compartir

Linkedin Print