Exitosa presentación de la Feria de Mujeres Emprendedoras en el Paseo La Estación

Contando con una notable concurrencia de vecinas y vecinos se realizó en la tarde del sábado una nueva edición de la Feria de Mujeres Emprendedoras, organizada por la Coordinación de Acción Social del Municipio, donde se expusieron y comercializaron excelentes productos artesanales, gastronómicos, plantas y manualidades, a precios accesibles.

En la ocasión, la Directora de Cuestiones de Género, Dra. María Silvia Carrizo, señaló “este sábado participaron más de 60 mujeres emprendedoras de diferentes barrios y estamos muy contentas de poder brindar nuevamente este espacio, respetando los protocolos que esta situación conlleva, con las medidas de higiene, utilización del barbijo y distanciamiento social para cuidar tanto a las expositoras como a los vecinos y vecinas que se acercaron al evento”.

“Es bueno remarcar – agregó Carrizo – que la feria no solamente se reduce a la exposición y venta de productos, sino que es un espacio de contención, ya que desde el Municipio tenemos una política inclusiva y de contención hacia las mujeres, que han encontrado un lugar para charlar y establecer amistad, compartiendo experiencias y vivencias”.

Por su parte, Delma Rodas, una de las expositoras, contó que se dedica a la elaboración de jabones artesanales: “Es en lo que me desempeño desde hace tres años y también fabrico velas. Es un proyecto personal que concreté luego de jubilarme; primero con el objetivo de hacer obsequios familiares, luego fue creciendo y hoy envio mis productos a varios puntos del interior provincial y hasta tengo clientes en el Chaco”.

“Quiero agradecer por este espacio que nos brinda el intendente Jorge Jofré, pues me parece muy válida la idea, y quisiera alentar a las jóvenes para que se animen a hacer cosas y exponerlas, porque siempre van a encontrar interesados en adquirir lo que elaboran”, concluyó.

En tanto, Clara Vega, emprendedora, comentó que “desde inicios de la pandemia comencé con un emprendimiento de manualidades con hilos y telas, creando y elaborando diversos objetos con estos materiales y carpas tipi para los chicos y para mascotas. Mi proyecto nació con el aislamiento y en ese contexto compré todos los materiales, monté mi taller en casa y gracias a la utilización de las redes pude darme a conocer y hoy tengo cientos de clientes”.

“Quiero valorar la Feria de Emprendedoras que impulsa la Municipalidad de la Ciudad, porque me parece una idea hermosa. Pude acompañar a mi sobrina con su emprendimiento en ediciones anteriores y hoy me animé a traer mis productos para exponerlos y realmente me ha ido muy bien”, finalizó.

Para participar de la Feria de Mujeres Emprendedoras, las interesadas pueden acercarse a las oficinas de la Coordinación de Acción Social, ubicadas en José M. Uriburu 544, o bien llamar al 0800-9999-147 para obtener los requisitos y concretar la inscripción correspondiente.

