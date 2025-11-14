Expansión de los «paseros» en nuevos puntos de la ciudad: una actividad que avanza a la vista de todos

En los últimos meses, los formoseños hemos sido testigos de un fenómeno que crece sin pausa y que, lejos de limitarse solo a la zona norte de la ciudad, comienza a extenderse hacia otros sectores tradicionalmente “tranquilos”. Espacios como el Paseo del Río y el área conocida como el “Barco Hundido” hoy muestran una postal que preocupa: decenas de pequeñas embarcaciones cruzan en cuestión de minutos entre Formosa y Alberdi (Paraguay), trasladando a cientos de personas y productos con total normalidad, como si se tratara de un paso fronterizo formalmente habilitado.

La escena ocurre a plena luz del día, frente a vecinos, turistas y familias que frecuentan la zona, lo que vuelve aún más inquietante la naturalización de una actividad que opera fuera de todo control. El costo aproximado para cruzar ronda los $3.000, y en menos de cinco minutos los pasajeros ya pisan suelo paraguayo. La dinámica es ágil, constante y totalmente visible.

Una actividad que ya no

es solo económica y que

golpea a los comercios locales

Si bien parte del fenómeno responde a una lógica económica —del lado paraguayo muchos productos se consiguen a precios sensiblemente más bajos— reducir la situación a esa explicación sería ignorar un problema mayor. Comercios formoseños señalan hace tiempo que la competencia es desleal y que varios locales debieron cerrar sus puertas ante la imposibilidad de igualar precios que ingresan por vías informales y sin controles.

Pero el riesgo excede lo comercial. Por estos cruces no regulados puede pasar cualquier tipo de mercadería: desde productos sin garantías sanitarias hasta drogas, objetos de contrabando e incluso personas que eluden todo tipo de registro migratorio. La ausencia de controles sólidos vuelve al área particularmente vulnerable y abre interrogantes sobre la seguridad en una frontera que, por su ubicación, demanda especial atención.

Prefectura en el Puerto,

pero sin intervención visible

Otro aspecto que genera inquietud entre vecinos y comerciantes es la inacción aparente de Prefectura Naval Argentina. La fuerza tiene presencia fija en el Puerto Formosa y desde allí es perfectamente visible el tránsito constante de embarcaciones informales. Sin embargo, según denuncian habitantes de la zona, estas maniobras se realizan sin que se observe una intervención concreta para detener o desalentar la práctica.

Esto alimenta la percepción de que la frontera fluvial está cada vez más descontrolada y que los grupos dedicados a la actividad ganan espacio y poder.

El Mangal, donde las

fuerzas ya no ingresan:

la preocupación

que ahora se expande

La situación no es nueva en el sector norte de la ciudad, zona de El Mangal por ejemplo, donde hace años la actividad de “paseros” está consolidada. En algunos puntos, incluso, residentes afirman que las fuerzas de seguridad prácticamente no ingresan, dando por perdida una batalla territorial que hoy parece trasladarse a otros sectores de Formosa capital.

Lo más alarmante es que esta expansión ocurre a la vista de todos. Los cruces se realizan en horarios diurnos, con un tránsito intenso y sin restricciones. La naturalización de esta práctica —que muchos ya asumen como parte del paisaje cotidiano— es lo que más preocupa, porque revela un debilitamiento del control fronterizo que puede derivar en problemas mucho más serios.

La frontera fluvial es un área sensible por definición, y la ausencia de controles estrictos la vuelve un punto crítico para la seguridad, la economía local y la integridad del comercio formal. Más allá de las necesidades económicas que atraviesan a la población, la actividad de “paseros” plantea riesgos que el Estado no puede desatender.

La expansión hacia nuevas zonas de la ciudad debería ser una señal de alerta. Recuperar presencia, reforzar controles y articular acciones entre fuerzas de seguridad y autoridades provinciales y nacionales es esencial para evitar que una práctica ya extendida termine afectando aún más la seguridad, la economía y la convivencia en nuestra frontera.