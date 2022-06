Expectativa mundial: se conocerá el fallo de la FIFA sobre Byron Castillo

Compartir

Ecuador continúa con tranquilidad, expectante, la decisión que la FIFA tomará y dará a conocer el viernes 10 de junio, sobre la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022, luego de que ayer el abogado de la ANFP haya realizado declaraciones que mantiene con ilusión a los chilenos.

El abogado de la federación chilena de fútbol (ANFP), Eduardo Carlezzo, afirmó este martes que si la selección de Ecuador compite en Catar, «el Mundial queda manchado”, e insistió en que existen «pruebas suficientes» de falsedad sobre el origen del jugador Byron Castillo.

A tres días de que la FIFA resuelva la demanda interpuesta por la ANFP, el letrado brasileño incrementó la presión sobre la entidad al subrayar que «sería escandaloso» si son desconsideradas las denuncias que dejan en evidencia que Castillo ha jugado con documentación alterada en la selección ecuatoriana pues, según sus hallazgos, en realidad nació en Colombia. «Es demasiada la carga probatoria», enfatizó.

«Todos los clubes, todo el fútbol de Ecuador, sabe lo que pasó con Byron Castillo. Entonces, me parecía importante que la gente supiera todos los antecedentes», agregó el abogado.

Carlezzo advirtió que la cercanía del Mundial y el hecho de que los grupos ya hayan sido sorteados juega en contra de la demanda de Chile, que está «buscando los puntos y el cupo al Mundial».

«Con todos los antecedentes que tenemos, ¿deberíamos quedarnos con los brazos cruzados? Si yo hiciera eso, entrego mi licencia de abogado y me dedico a otra cosa. Es algo contundente y esperemos que FIFA lo analice técnicamente”, argumentó.

También juega en contra de las aspiraciones de la ANFP que “aparentemente no habrá una investigación específica al jugador y eso me preocupa mucho. Byron Castillo tenía que hablar y los órganos deportivos tenían que escucharlo. Eso no va a pasar”.

«Entregamos todas las pruebas y el jugador es colombiano, pero el Mundial está cerca y lo que pedimos no ha ocurrido nunca. Puedo decir con toda seguridad que si tuviéramos más tiempo, sin grupos sorteados, no tengo ninguna duda que tendríamos una decisión favorable para Chile», explicó.

«Pero cuando hay entradas vendidas, paquete de viajes, toda la preparación del Mundial, la decisión más fácil es dejar todo como está. Iremos a la Cámara de Apelaciones y luego, si todo sigue negativo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo», agregó.

Carlezzo admitió que la presunta responsabilidad puede alcanzar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y no solo al jugador, que no ha declarado hasta la fecha.

«Desde el principio, la Federación de Ecuador sabía del pasado de Byron. Por eso lo separaron de una sub 20. Tenían toda la historia y habían recibido denuncias, pero nunca hicieron nada. ¿Será porque el jugador era demasiado bueno para sacarlo?», se preguntó.

«La falsificación de documentos de jugadores no es algo nuevo en Ecuador», afirmó.

«Había un esquema consolidado de falsificación de datos en Ecuador, de jugadores locales y extranjeros. Como la presión era tan grande, la Federación fue obligada a firmar un acuerdo de colaboración con la Dirección Nacional Registro Civil. Justamente esa institución se transformaría en fiscalizador. El tema era así de grande”, concluyó.

