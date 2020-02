Expectativas sobre el proyecto provincial de residuos sólidos urbanos

Compartir

El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), eligió a sus nuevas autoridades y fue designado el subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, Hugo Bay, como titular de la comisión de asuntos legales. En ese ámbito, del que participan los representantes del área de ambiente de las 24 provincias, el doctor manifestó que el proyecto para crear un sistema provincial para la gestión de residuos sólidos urbanos «será nuevamente tenido en cuenta por el Ministerio de Ambiente de la Nación».

Opinando que se trata de un tema «estratégico para la provincia» que ya contaba con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero que la presidencia de Macri trabó en sus cuatro años de gestión al no avalar el crédito, una medida que calificó de «clara persecución política» hacia la provincia de Formosa.

En materia de proyectos ambientales hay varios que aguardan ser retomados la cartera de ambiente de la Nación a cargo de Juan Cabandié, que en principio, ya mostró apertura de diálogo con todos los representantes provinciales de todo el país, dijo Bay agregando que es un panorama totalmente distinto al que llevó adelante su antecesor el rabino Bergman.

El proyecto de residuos sólidos urbanos se suscribió en octubre de 2015, en la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con la provincia de Formosa, es acerca de la creación de un sistema provincial para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos que busca generar un ámbito de coordinación entre los todos los municipios con el Estado provincial para que participen en un tema estratégico como es la basura detalló el subsecretario, agregando que lo más particular de la situación es que tenía financiamiento del BID, pero jamás se concretó por las trabas que tuvo los cuatro años de la gestión macrista.

Explicó que en términos legales «el sistema argentino no permite que una provincia tome un crédito directamente con un organismo multilateral y por ende la Nación debe dar su aval. Esto no sucedió pese a que era una cuestión netamente burocrática porque incluso el gobernador Gildo Insfrán había manifestado que la provincia se iba a hacer cargo de pagar el 100% del empréstito», debido a que cuenta con una administración equilibrada en sus finanzas.

Sin embargo, «ese proyecto quedó totalmente paralizado y fue otra clara muestra de persecución política a la provincia por parte del macrismo», aseveró.

Cambio climático

Consultado sobre su labor en la comisión de legislación de COFEMA, cargo que asumió recientemente, Bay comentó que está integrada por varios representantes de otras provincias, pero haciendo notar que hay integrantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, «sabemos que responden a otro signo político distinto al Frente de Todos, pero estamos seguros y predispuestos al diálogo». Justamente algo que adoleció la gestión de Cambiemos opinó el doctor ante las medidas que tomó siempre a través de DNU en lo que hace a la cuestión ambiental del país.

«Nosotros queremos generar un buen trabajo que sea positivo para el ambiente. Y por tal motivo este martes próximo vamos a tener una reunión en la comisión de asuntos legales que presido para abordar la problemática del cambio climático», detallando que se trata de la reglamentación del proyecto de ley 27.520, aprobado en noviembre del año pasado.

Es sobre la creación de un gabinete nacional de cambio climático «del que la Nación solicita a las provincias que expresen su opinión como aportes para la instrumentación de la ley», para expresar el camino del debate de ideas que pretende el Gobierno Nacional en todos los estamentos del Estado y que «nosotros desde Ambiente nos acostumbramos en los cuatro años de Macri de que todo se hizo sin consultar a las provincias y a través de DNU», concluyó.