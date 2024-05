Explican cómo saber si se es beneficiario del subsidio de la tarifa de energía eléctrica

Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa instaron a los usuarios residenciales a que pueden conocer si son o no beneficiarios de subsidios a la tarifa de energía eléctrica, mediante un procedimiento sencillo y que consiste en acceder a la página oficial del Registro de Acceso Social a la Energía (RASE) https://www.argentina.gob.ar/subsidios.

Señalaron que para ello, deben ingresar una serie de datos en el sistema, por lo que, para todas aquellas personas que lo requieran, deberán concurrir a la Sede del Organismo sito en calle Padre Patiño Nº 831 o comunicarse a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y/o a través de los números telefónicos 0800 444 1770 – 370 4436379 – 4436320. Agregaron que, las actualizaciones de requisitos en su gran mayoría se dan automáticamente, pero para los casos en que se necesite una -Nueva Categorización Segmentaria-, se deberá actualizar una serie de datos en el sistema.

En la actualidad, los requisitos para solicitar los subsidios son los siguientes: * Usuarios Nivel 2 (segmento de menores ingresos): Poseer Ingresos netos menores a $773.385. Poseer hasta 1 inmueble, no poseer 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad. * Nivel 3 (segmento de ingresos medios): Ingresos mensuales totales entre $773.385 y $2.706.847,50, poseer hasta 2 inmuebles, tener hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

A los usuarios les solicitamos una copia de la factura de energía, último ejemplar del DNI, número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años, ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años, dirección de correo electrónico, “aclarándoseles que, de no poseer estos elementos, los mismos les serán proporcionados por la Defensoría del Pueblo, a fin de que estos puedan registrarse en el RASE”. Por último, añadió que existe la alternativa para incluir a ciertos hogares en el segmento de menores ingresos si cumplen algunas de las siguientes condiciones adicionales: * Tener un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia como Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. * O que un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), como así también, si en el domicilio funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM), el mismo puede ser ubicado en el segmento de ingresos medios si los ingresos superan ciertos límites. En conclusión, para acceder al subsidio en la tarifa de energía durante el mes de mayo, es crucial cumplir con los requisitos establecidos por el RASE y el INDEC. La segmentación por niveles de ingresos, garantiza una distribución equitativa de los subsidios, permitiendo que aquellos que más lo necesitan puedan acceder a esta ayuda estatal, “toda vez que a la gente cada día se le hace más difícil pagar sus facturas de energía como consecuencia de las decisiones políticas del Gobierno Nacional de avanzar hacia un libre mercado, restringiendo y eliminando subsidios a las empresas generadoras y distribuidoras, lo cual termina impactando en el bolsillo de los usuarios residenciales”.