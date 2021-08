Explicaron en qué consisten los operativos sanitarios de control para ingresar a la provincia

Compartir

El director de la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC), el doctor Hugo Bareiro, brindó detalles acerca de los operativos sanitarios de control que se realizan en el ingreso a la provincia por vías terrestre y aérea.

Al respecto, declaró que en ambas modalidades se aplican los mismos protocolos, pero con distintas metodologías. “Nuestro trabajo fue bastante eficiente en ambos lugares, pero todavía tenemos que seguir ajustando algunas cuestiones que tienen que ver con las demoras que pueden sufrir los pasajeros a la hora de recibir el informe”, indicó.

Vía terrestre

Respecto de los pasajeros que ingresan a la ciudad en ómnibus, Bareiro detalló: “El colectivo llega a Mansilla, se dirige a una playa especialmente destinada, la Policía realiza el conteo de los pasajeros y posteriormente sube el equipo de salud para hisopar a cada uno de ellos sin que se bajen del micro”.

Una vez que todos han sido testeados, continúan viaje. Mientras, en Mansilla se efectúa el procesamiento de la muestra, de manera tal que cuando el colectivo llegue a la terminal de Formosa ya estén los resultados de manera online.

En la Terminal de Ómnibus pasan por la oficina de salud, donde a la declaración jurada que trae el pasajero, que es sellada, se le agrega el resultado del testeo, precisó.

“En el caso que exista algún positivo, ya lo sabemos antes de que lleguen a la Terminal y en ese caso se lo está esperando para hacerle la validación con una determinación inmediata de PCR”, ahondó.

Si ese resultado vuelve a dar positivo, automáticamente un vehículo especial lo conduce hacia un Centro de Asistencia Sanitaria (CAS) y se le informa al resto de los pasajeros que pasan a tener el carácter de contacto estrecho, amplió.

Vía aérea

Respecto de las personas que vienen en avión, comentó que primeramente descienden los que tienen la declaración jurada por duplicado, luego, los que cuentan con una sola copia y por último, los que no tienen ninguna, ya que a estos se les generan las mismas en el lugar. Además, después de este trámite, todos son admitidos e hisopados.

“Todos deben esperar hasta obtener el resultado del test rápido y si es negativo, automáticamente se les sella la declaración como no detectable y continúan a retirar su equipaje”, señaló.

Seguidamente, remarcó que en el caso que algún pasajero dé positivo, también se le realiza el PCR y si éste arroja el mismo resultado, es trasladado a un CAS en un vehículo especial.

“En todas las formas de ingreso, el pasajero debe traer el PCR negativo realizado hace no más de 72 horas y repetir los hisopados al quinto y décimo día”, cerró.

