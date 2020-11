Explicaron por qué los resultados de PCR se piden con 72 horas de anticipación

Compartir

En el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el médico infectólogo, Julián Bibolini, explicó el motivo por el cual los resultados de PCR que se solicitan para el ingreso a la provincia, deben hacerse, como máximo, con 72 horas de anticipación.

Para contextualizar, el especialista indicó que para dar de alta a un paciente con COVID, se le realizan dos hisopados con dos o tres días de diferencia.

“A las personas que quieren ingresar se les exige el hisopado con 72 horas de anticipación, porque ese es el periodo de incubación del virus, más tiempo que ese no nos garantiza que posterior al hisopado se pueda haber adquirido la infección”, fundamentó Bibolini.

Y reiteró: “Por lo tanto, un hisopado de más días, no nos garantiza que posterior a ese no se haya adquirido la infección de esa persona de donde haya venido, por eso pedimos uno lo más próximo posible”.

Además, el profesional señaló que “tampoco puede hacerse en 24 horas” porque “es imposible”.

“Si estoy en Buenos Aires o Santa Cruz y tengo que venir de allá no dan los tiempos, por eso se da ese tiempo aceptable, más de eso, pierde efectividad”, aclaró.

Estado de salud de los internados

En otro orden, Bibolini brindó el parte diario del estado de salud de los pacientes que permanecen internados en el Hospital Interdistrital Evita.

Del total de casos positivos, sólo cinco presentan síntomas leves como dolor de garganta, de músculos, de cuerpo, cefalea y una de las personas tuvo episodios de diarrea que fueron controlados.

Además, ninguno requirió pasar a terapia intensiva, oxígeno ni asistencia respiratoria mecánica.

