Explosión en Pergamino: el fiscal ordenó peritajes para determinar si hubo negligencia en el incidente

Los familiares y estudiantes del Instituto Comercial Rancagua, de Pergamino, permanecen en silencio después del accidente que sacudió este pueblo, ubicado a poco más de 20 kilómetros de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires.

Horas atrás, la dirección del colegio secundario resolvió no brindar declaraciones a la prensa hasta nuevo aviso, mientras entre los habitantes del lugar predominan el shock y la conmoción. “Es una situación de mierda”, resumió uno de los alumnos que asistió a la feria de ciencias. Dijo haber estado en la primera fila de la exposición que terminó en tragedia. Aseguró que se encuentra bien, aunque prefirió no dar más detalles.

El hecho ocurrió el jueves a las diez de la noche, en el Instituto Comercial Rancagua, situado en las afueras de Pergamino, durante una feria que —según explicó el fiscal general del departamento judicial, Fernando Pertierra en diálogo con LA NACION— se realiza desde hace 17 años. El evento consistía en la presentación de distintos proyectos estudiantiles coordinados por el profesor de física y química del establecimiento. Uno de los grupos presentó un experimento que buscaba recrear la erupción de un volcán. Pero al encenderlo, las llamas se propagaron por la estructura y, pocos segundos después, una explosión devastó el lugar.

Esto hizo que fragmentos del material encendido se esparcieran como pequeñas esquirlas y alcanzaran a varios estudiantes, según informó el medio local La Opinión. En total, hay 17 heridos —en su mayoría alumnos— con lesiones de diversa gravedad, como cortes, quemaduras y golpes.

“Estamos disponiendo peritajes, secuestramos documentación y estuve en el lugar. Ahora debemos analizar los materiales del experimento para determinar si esto se debió a una negligencia del profesor o no”, explicó el fiscal Pertierra.

Dijo también que durante el evento se habían dispuesto medidas de precaución, como la presencia de ambulancias y personal de bomberos. “La escuela cumplió con los requisitos en ese sentido, pero el volcán representaba riesgos”, advirtió Pertierra.

En el video que registró la tragedia se muestra a una de las estudiantes que participó en el proyecto. Ella describió que la estructura interna del volcán estaba compuesta por dos tubos de metal que contenían azufre, carbón y sales “especiales”. Esa combinación coincide con la fórmula básica de la pólvora que contiene nitrato o salitre de potasio (75%), carbón (15%) y azufre (10%), y cada uno de estos componentes desempeña un papel importante en la combustión. En principio, el experimento debía haber funcionado como un fuego artificial. Sin embargo, en lugar de liberar la presión por la parte superior, la ignición provocó una explosión.

Aún es pronto para establecer las causas del accidente y la responsabilidad de la escuela en el caso. El fiscal evitó cualquier conclusión anticipada. “Debemos corroborar los elementos químicos utilizados, y eso lo determinará la División de Explosivos, que está a cargo del peritaje”, añadió.

El comunicado del

Gobierno provincial

Desde la Dirección de Cultura del gobierno de la provincia de Buenos Aires difundieron un comunicado en el que informó que las autoridades escolares colaboraron desde el primer momento con los equipos médicos y de bomberos. También señalaron que trabajan para contener a los familiares y estudiantes afectados por el incidente.