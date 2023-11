Explosión y muerte mientras descargaban combustible que pasaron por «El Mangal»

Ayer a la madrugada, dos personas perdieron la vida tras la explosión de camiones cargados de combustible que pasaron de contrabando al vecino país desde “El Mangal”. El hecho ocurrió a orillas del río Paraguay, en la zona de Isla León jurisdicción de Alberdi, en el Departamento de Ñeembucú. Según se pudo saber, además del deterioro total de los rodados también resultaron afectadas por las llamas cinco lanchas.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Comisaria Julio Melgarejo de la Policía de Alberdi relató lo ocurrido y dejó en claro que no hay testigos del hecho ya que cuando llegaron al lugar solo se encontraron con la escena del incendio y bidones de 50 y 100 litros tirados.

“Desde la Comisaria se escuchó la explosión, inmediatamente acudimos al lugar y desde lejos divisamos las llamas, al arribar al lugar no había nadie ya que todos corrieron a refugiarse por temor a una nueva explosión”, comenzó diciendo el mismo y agregó que fueron dos camiones los que se incendiaron

Seguidamente, el funcionario policial contó que se presume que en embarcaciones tipo lanchas hicieron pasar desde Formosa combustible y “al momento de cargar los camiones alguien habría prendido algún cigarrillo que generó el gran siniestro; todo esto es hipótesis porque hasta el momento no hay testigos del hecho”.

Además de los camiones, también resultaron incendiadas cinco lanchas “las cuales estaban a dos metros de los rodados, por eso justamente presumimos que descargaban el combustible”.

Consultado si es que la zona donde ocurrió el hecho tiene vínculo con Formosa respondió: “el hecho sucedió en la Compañía Isla León, la cual se ubica frente a la zona que en el lado argentino llaman Mangal; es imposible realizar un cálculo de los daños, todo pasó en la costa del río, solamente hay algunas casas precarias”.

Finalmente, cuando se le preguntó para dónde va a parar el combustible indicó el Comisario Melgarejo: “presumiblemente va para Asunción, para la zona central”.