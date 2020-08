Explotó la guerra en el tenis: Nadal y Federer se unieron contra la rebelión de Djokovic

Compartir

Las fracturas dentro del mundo del tenis masculino comenzaron a profundizarse hace ya algún tiempo y, en las últimas horas, parecen haber llegado al punto en el que no hay forma de repararlas. Rafael Nadal y Roger Federer se expresaron públicamente en contra de la iniciativa de Novak Djokovic de crear una organización por fuera de la ATP para representar a los jugadores, defender sus derechos y organizar sus demandas.

La raíz de este desacuerdo surge de la decisión del serbio de renunciar a su puesto como presidente del Consejo de jugadores de la ATP, con el fin de crear una organización paralela. El actual número uno del ranking, que hace ya tiempo viene peleando con los organizadores de los torneos por mejores condiciones y aumentos en los premios, cree que desde afuera de la entidad que rige el tenis mundial podría lograr mejores resultados y ya cuenta con el apoyo del canadiense Vasek Pospisil y del estadounidense John Isner.

De hecho, Pospisil publicó en su cuenta de Twitter un breve texto en el que comunicó su renuncia como representante para las posiciones del ranking 51-100 dentro del consejo de jugadores de la ATP. “Se ha vuelto claro que, como jugador miembro del Consejo en la actual estructura que tiene la ATP, es muy difícil, si no imposible, tener un impacto significativo en las grandes decisiones que se toman en el circuito”, sostuvo.

Según publicó el periodista especializado Ben Rothenberg en un artículo publicado en el New York Times, Djokovic y Pospisil serán “co-presidentes” por los primeros dos años de esta nueva organización que será denominada Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis. El plan es que la entidad sea dirigida por una junta de nueve miembros que serán elegidos por los asociados. Por el momento, este espacio alcanzará solo a los tenistas varones, ubicados dentro de los primeros 500 puestos del ranking de singles y a los Top-200 en dobles.

Esta idea no parece haber caído muy bien al español Rafael Nadal y al suizo Roger Federer (número 2 y 4 del mundo, respectivamente), quienes usaron las redes sociales para manifestarse en contra de la creación de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis. Sin nombrar a Djokovic directamente, ambos apostaron a la unión como argumento para sostener al órgano de representación de los tenistas por dentro de la ATP.